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Trump'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 00:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Trump'ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti. (AA)

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