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Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 13:41
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Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre eski Başkan Donald Trump zaferi bir kez daha göğüsledi. Bu sonuçla beraber atılacak yeni adımlar da merak edilmeye başlandı. İlk öngörülere göre Trump'ın Ukrayna'ya yardım kesip Çin'e ek vergi koyması bekleniyor. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'tarihin en iyi satıcısı' ifadesi ise yeniden gündem oldu.

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Dünya yeni bir güne ve yeni bir ABD başkanına merhaba dedi. ABD'de sandıktan Trump çıktı. Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha ABD Başkanlığı yapacak. Dünya ise Trump'ın dünyada izleyeceği politikayı merak ediyor. Propanga dönemindeki sözlere bakıldığı zaman Trump'ın seçilmesiyle dünyanın yine yeni gündemlerle karşılaşması sürpriz olmayacak.

Trump'ın Joe Biden başkanlığında uygulanan birçok politikada önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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ZELENSKİY'E SÖZÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU! UKRAYNA İÇİN KÖTÜ HABER

Trump, seçim kampanyasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’i “tarihin en iyi satıcısı” olarak nitelemiş ve Ukrayna’daki savaşı sona erdireceğini belirtmişti. Cumhuriyetçi seçmenin büyük bölümü de, ABD’nin Ukrayna için çok fazla harcama yaptığını düşünüyor.

YARDIMLAR KESİLEBİLİR

Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü, birçok kesime göre ABD’den Ukrayna'ya gönderilen milyarlarca dolarlık askeri yardımın sona ermesi anlamına gelecek.

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ZELENSKİY: TAKDİR EDİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

NATO'DAN ÇIKACAK MI?

Bu durum Ukrayna’ya askeri desteği sürdüren Avrupa için de kötü haber. “Önce Amerika" politikasının ateşli savunucusu Trump, sık sık Avrupa'nın NATO’daki payını ödemediğini söylüyor. Trump başkan olduğu dönemde ABD'yi NATO’dan çekeceğini de belirtmişti.

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AB'DEN BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E DESTEĞİ BİLİNİYOR

Donald Trump, İsrail'i en çok destekleyen ABD Başkanı olarak dikkat çekmişti. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump, İsrail ile dört Arap Birliği ülkesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Fas arasındaki ilişkileri normalleştiren anlaşmalara da aracılık etmişti.

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"HAMAS'IN İŞİNİ BİTİR"

Kampanyasında da İsrail'e verdiği desteği sürdüren Trump, İsrail’in “Hamas'a karşı başladığı işi bitirmesi" gerektiğini söyleyerek Gazze’deki katliamın en büyük destekçilerinden biri oldu.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTININ EMRİNİ VERDİ

Başkan olduğu dönemde İran'ın Orta Doğu’daki en güçlü komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren saldırının emrini veren Trump’ın yeni dönemde de İran’a karşı agresif bir politika izleyebileceği düşünülüyor.

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İRAN: BİZİMLE İLGİSİ YOK

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Muhacirani, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." dedi.

Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine ilişkin ise Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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ÇİN'E VERGİ ÖNERİSİ

Donald Trump görevdeyken Çin ile sert bir ticaret savaşı başlatmıştı. Yeniden seçilmesi halinde de Çin'e yönelik yüzde 60'tan fazla gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

Çin ve Tayvan konusunda tansiyonun yükseldiği bir dönemde Trump, Çin'e daha fazla odaklanması bekleniyor.

Trump yönetimi sırasında savunma bakanlığı danışmanı olan Elbridge Colby, "Bu Ukrayna'ya sırtımızı dönmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, ancak Çin'in Amerika'nın çıkarları için Rusya'dan çok daha büyük bir tehdit olduğu bu dönemde Ukrayna'yı desteklemek bir öncelik olmamalı" demişti.

AGRESİF GÖÇ POLİTİKASI YOLDA MI?

Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemine agresif göç politikaları damga vurmuştu. Beyaz Saray'a dönmesi halinde de “ABD tarihindeki en büyük sınır operasyonunu başlatacağını" söylemişti.

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi Trump’ın iç politikalarında kilit öneme sahip bir konu. Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerden gelenlere yönelik seyahat yasaklarını genişletme vaadi de tartışma yaratıyor.

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