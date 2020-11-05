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Trump'ın seçim öncesi yolladığı gıda paketine tepki viral oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halka dağıtılan gıda paketlerine kendisini öven bir mektup ekletmesi tepki çekti. Siyah bir Demokrat seçmenin, "İnanabiliyor musunuz? Ona oy vermem için bana rüşvet olarak bunları gönderdi" diye isyan ettiği ve patates, soğan, yumurta gibi malzemeleri gösterdiği görüntüler viral oldu.

Trump'ın seçim öncesi yolladığı gıda paketine tepki viral oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan devleti tarafından gönderilen gıda paketlerine kendisini öven bir mektubu da ekletmesi Demokrat seçmenden tepki çekti. Başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, bu paketler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

MEKTUPTA GIDA PROGRAMINI KENDİSİNE MAL EDİYOR

ABD Tarım Bakanlığı, başkanlık seçimleri öncesinde, 'Çiftçilerden Ailelere Gıda Paketi' isimli programla dağıtılan paketlere Trump imzalı taşıyan bir mektubun da eklenmesini şart koşmuştu. Paketlerin dağıtımı seçim öncesinde yoğunlaşırken, Trump'ın programı kendisine mal ettiği mektup, siyah bir Demokrat seçmeni küplere bindirdi. Seçmenin sosyal medyada verdiği tepki viral oldu.

'BUNLAR RÜŞVET'

Videonun başında bir Demokrat olduğunu vurgulayan siyah seçmen, "Bana, ona oy vermem için yemekle rüşvet dağıtmasına inanabiliyor musunuz? "diyor. Siyah adam, bu sırada kutudaki yumurta, ekmek, sosis gibi malzemeleri göstererek, "Bu inanılmaz. Şunlara bakın. Bakın şunlara. Bunlar, ona oy vermem için rüşvet" diye tepki gösteriyor.

'YUMURTA, PATATES, SÜT...'

"Bu inanılmaz" demekten kendini alamayan seçmen şöyle devam ediyor: "Amerika'nın şu an yaşadığı şey inanılmaz. Sana oy vereyim diye rüşvet mi? Buna inanamıyorum. Şunlara ve bu mektuba bakın. İnanabiliyor musunuz? Yumurta, patates, süt, peynir, elma..."

En sonda file soğanı kutuya atan seçmen, "Bu tiksinç. Bunu çocuklara vereceğim" diyor.

'30 YILDIR BÖYLE ÇİRKİN BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Amerikan Tarım Bakanlığı'nın 4 milyar dolarlık programı kapsamında mayıs ayından bu yana ihtiyaç duyan ailelere 100 milyondan fazla gıda paketi dağıtıldı. Ancak geçtiğimiz ay bu paketlere Trump'ın programın tüm sorumluluğunu kendisine mal edip üstü kapalı seçim kampanyası yapan bir mektup ekletmesi ilgili kurumların da tepkisini çekti. Politico sitesinin haberine göre bazı gıda bankaları 'mektuplu paketleri' dağıtmayı reddetti. Ohio eyaletinin Gıda Bankaları Birliği'nin Başkanı Lisa Hamler-Fugitt ise "Bu işi yaptığım 30 yıldır böylesine çirkin bir şey görmedim. Bu kutuların parasını federal hükümet ödüyor" dedi.

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