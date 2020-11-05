Trump'ın seçim öncesi yolladığı gıda paketine tepki viral oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan devleti tarafından gönderilen gıda paketlerine kendisini öven bir mektubu da ekletmesi Demokrat seçmenden tepki çekti. Başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, bu paketler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

MEKTUPTA GIDA PROGRAMINI KENDİSİNE MAL EDİYOR

ABD Tarım Bakanlığı, başkanlık seçimleri öncesinde, 'Çiftçilerden Ailelere Gıda Paketi' isimli programla dağıtılan paketlere Trump imzalı taşıyan bir mektubun da eklenmesini şart koşmuştu. Paketlerin dağıtımı seçim öncesinde yoğunlaşırken, Trump'ın programı kendisine mal ettiği mektup, siyah bir Demokrat seçmeni küplere bindirdi. Seçmenin sosyal medyada verdiği tepki viral oldu.

Y’ALL COME LOOK AT THIS????



Trump sent this man a box of food and a letter in exchange for his vote. The desperation is endless, there is no bottom to how far they will go. A damn shame. #VoteHimOut pic.twitter.com/bZkLNT8OWr — CaroCrespo ???????? #BidenHarris2020 #TeamJoe???????? (@carobrissett) November 3, 2020

'BUNLAR RÜŞVET'

Videonun başında bir Demokrat olduğunu vurgulayan siyah seçmen, "Bana, ona oy vermem için yemekle rüşvet dağıtmasına inanabiliyor musunuz? "diyor. Siyah adam, bu sırada kutudaki yumurta, ekmek, sosis gibi malzemeleri göstererek, "Bu inanılmaz. Şunlara bakın. Bakın şunlara. Bunlar, ona oy vermem için rüşvet" diye tepki gösteriyor.

"Bu inanılmaz" demekten kendini alamayan seçmen şöyle devam ediyor: "Amerika'nın şu an yaşadığı şey inanılmaz. Sana oy vereyim diye rüşvet mi? Buna inanamıyorum. Şunlara ve bu mektuba bakın. İnanabiliyor musunuz? Yumurta, patates, süt, peynir, elma..."