TREND

Trump’ın seçimi hakkında bilgi verecekti, iade edildi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 17.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi ile ilgili bilgi vermeyi teklif eden Instagram fenomeni Anastasya Vaşukeviç, 1 yıl süren tutukluluğun ardından ülkesine iade edildi. Tayland'da çalışma izni olmadan 'cinsel ilişki eğitimi' verdiği gerekçesiyle tutuklanan Anastasya, 2 Belaruslu ve 5 Rus kadınla birlikte fuhuş yaptıklarını itiraf etmişti.

Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve 38 yaşındaki arkadaşı Alexander Kirillov, içinde bulundukları durumdan kendilerini kurtarabilmek için Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti. İşte sonrasında olanlar...

Başta 'cinsel ilişki eğitimi' dedi, sonra fuhuş yaptığını kabul etti

Donald Trump’ın kazandığı ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti.
Instagram fenomeni Anastasya Vaşukeviç, önce Tayland'da çalışma izni olmadan 'cinsel ilişki eğitimi' verdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Bugün ise yaklaşık 1 yıl süren tutukluluğunun ardından ülkesine iade edildi.
27 yaşındaki kadın, kendisi gibi 2 Belaruslu ve 5 Rus’la birlikte, iki gün önce fuhuş yaptıklarını kabul etmişti.
Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve 38 yaşındaki arkadaşı Alexander Kirillov, geçen Şubat ayında Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti.
‘Cinsel ilişki koçluğu’ yaptıkları iddiasıyla ün kazanan ikili, bilgi karşılığında da serbest kalmak istediklerini ifade etmişti.
CNN International’a konuşan Taylandlı üst düzey yetkili, Tayland Göçmen Bürosu’na ulaşan FBI ajanlarının Vaşukeviç ile görüşmek istediğini belirtmişti.
Kimliği gizlenen yetkiliye göre, ajanlara izin çıkmamıştı.
Ne gibi kanıtları olduğu bilinmeyen Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus Oligark Oleg Deripaska ile de bir ilişki yaşadığını söylemişti.
Vaşukeviç, Instagram hesabında "Tayland Rusya'ya gönderirse, bizi öldürürler. Tüm paramızı kefalet için kullandık" ifadelerini kullanarak ABD'den ve gazetecilerden yardım istemişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump rusya

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı kadından Ekrem İmamoğlu'na şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevindeki ankesörlü telefondan bile dolandırdı!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Enes Batur, aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında Buket Aydın'a böyle cevap verdi!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Nazım Hikmet 117. doğum gününde en güzel sözleri ve şiirleriyle anılıyor

Nazım Hikmet 117 yaşında! İşte unutulmaz şiirleri ve sözleri

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar'dan yeni ve güvenilir kıble bulma yöntemi

'Yeni yöntem keşfettim' dedi ve kıble nasıl bulunacak anlattı!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.