Trump’ın seçimi hakkında bilgi verecekti, iade edildi!

Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve 38 yaşındaki arkadaşı Alexander Kirillov, içinde bulundukları durumdan kendilerini kurtarabilmek için Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti. İşte sonrasında olanlar...

Başta 'cinsel ilişki eğitimi' dedi, sonra fuhuş yaptığını kabul etti

Donald Trump’ın kazandığı ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti.

Instagram fenomeni Anastasya Vaşukeviç, önce Tayland'da çalışma izni olmadan 'cinsel ilişki eğitimi' verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Bugün ise yaklaşık 1 yıl süren tutukluluğunun ardından ülkesine iade edildi.

27 yaşındaki kadın, kendisi gibi 2 Belaruslu ve 5 Rus’la birlikte, iki gün önce fuhuş yaptıklarını kabul etmişti.

Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve 38 yaşındaki arkadaşı Alexander Kirillov, geçen Şubat ayında Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti.

‘Cinsel ilişki koçluğu’ yaptıkları iddiasıyla ün kazanan ikili, bilgi karşılığında da serbest kalmak istediklerini ifade etmişti.

CNN International’a konuşan Taylandlı üst düzey yetkili, Tayland Göçmen Bürosu’na ulaşan FBI ajanlarının Vaşukeviç ile görüşmek istediğini belirtmişti.

Kimliği gizlenen yetkiliye göre, ajanlara izin çıkmamıştı.

Ne gibi kanıtları olduğu bilinmeyen Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus Oligark Oleg Deripaska ile de bir ilişki yaşadığını söylemişti.