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Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

19.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

ABD'de bağımsız senatör Bernie Sanders, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışacağını açıkladı. Sanders, 2016'da aynı yarışta Hillary Clinton'ı en çok zorlayan isimdi.

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

77 yaşındaki Bernie Sanders, bu sabah yaptığı açıklamada kendisinin ve destekçilerinin o dönem siyasi bir devrim başlattığını ve şimdi bu devrimi ilerletme zamanının geldiğini söyledi.

Sanders, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın iktidarına son vermek için "çok farklı bir kampanya" vadetti

"Beyaz Saray'ın mevcut sakini ülkemiz için bir utanç. Patolojik bir yalancı, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, yabancı düşmanı, azınlıklarla, sıklıkla da belgesiz göçmenlerle uğraşarak ucuz siyasi puanlar almaya çalışan biri.

Sanders, "ABD Senatosu'nun en solcu üyesi" ve Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışında önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

Demokrat Parti'de şu ana kadar başkan aday adayı olacağını açıklayanlar; Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren.

OBAMA DA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ

Bernie Sanders ise 1941'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak New York'ta doğdu.

1960 ve 70'li yıllarda önde gelen bir savaş karşıtı ve sivil haklar hareketi eylemcisiydi.

1971'de siyasete girdi, 1981-1989 yılları Vermont eyaletinin en büyük kenti Burlington'ın belediye başkanlığını yaptı.

1990 yılında, ABD Temsilciler Meclisi'ne 40 yıl aradan sonra seçilen ilk bağımsız siyasetçi oldu.

2007 yılında ise Senatör seçildi. Seçim kampanyasına aktif bir şekilde destek verenlerden biri de, o zaman Illinois Senatörü olan Barack Obama'ydı.

EŞİTİSİZLİĞE VE MEVCUT DÜZENE KARŞI

Bernie Sanders'ı diğer aday adaylarından ayıran belki de en önemli unsur, tecrübeli senatörün Amerikan toplumunda eşitsizliğe ve finans sektörünün etkisi altında olduğunu vurguladığı mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrı.

Sanders siyasi kariyerinin Washington ayağının başladığı andan itibaren Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçileri "zengin bağışçılara ve bazı sektörlere minnet duydukları" için eleştirdi.

2010 yılında Bush döneminden kalma vergi politikalarının sürmesini engellemek amacıyla Senato kürsüsüne çıktı ve tam 8 buçuk saat boyunca konuştu. Mesajı netti:

"Bu politikalar zenginlere yarıyor, ABD'de gelir dağılımındaki adaletsizliği artırıyor."

Tecrübeli senatör, başkan adaylığı kampanyasında herkesi kapsayacak bir sağlık sigortası çağrısında bulunmuş ve İskandinav ülkelerinin sosyal politikalarını övmüştü. Sanders daha yüksek bir asgari ücret ve devlet destekli yüksek öğretim vaadinde bulunuyordu.

Daha önce Irak Savaşı'na da karşı çıkan Sanders ülkesinde yine birçok eleştiriye göğüs gererek, "ABD'nin bu kadar nükleer savaş başlığına ihtiyacı var mı?" diye sormuştu.

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Trump Bernie Sanders rakip

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