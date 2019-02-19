Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

77 yaşındaki Bernie Sanders, bu sabah yaptığı açıklamada kendisinin ve destekçilerinin o dönem siyasi bir devrim başlattığını ve şimdi bu devrimi ilerletme zamanının geldiğini söyledi.

Sanders, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın iktidarına son vermek için "çok farklı bir kampanya" vadetti

"Beyaz Saray'ın mevcut sakini ülkemiz için bir utanç. Patolojik bir yalancı, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, yabancı düşmanı, azınlıklarla, sıklıkla da belgesiz göçmenlerle uğraşarak ucuz siyasi puanlar almaya çalışan biri.

Sanders, "ABD Senatosu'nun en solcu üyesi" ve Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışında önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

Demokrat Parti'de şu ana kadar başkan aday adayı olacağını açıklayanlar; Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren.

OBAMA DA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ

Bernie Sanders ise 1941'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak New York'ta doğdu.

1960 ve 70'li yıllarda önde gelen bir savaş karşıtı ve sivil haklar hareketi eylemcisiydi.

1971'de siyasete girdi, 1981-1989 yılları Vermont eyaletinin en büyük kenti Burlington'ın belediye başkanlığını yaptı.