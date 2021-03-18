Trump'ın serveti 700 milyon dolar eridi

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'ün hazırladığı Milyarderler Endeksi, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın servetinin görev süresi sona erdiğinde, 3 milyar dolardan (yaklaşık 22,5 milyar TL) 2,3 milyar dolara (yaklaşık 17,2 milyar TL) inmiş olduğunu gösteriyor.

Kapsamlı bir dosya niteliğinde hazırlanan haberde, eski başkanın iki kez azledilmenin eşiğinden dönmesinin yanı sıra pandeminin getirdiği kısıtlamaların tatil ve gayrimenkul sektörü üzerindeki sonuçlarının bu süreçte etkili olduğu vurgulanıyor.

Bloomberg'e göre, Trump'ın gelirinin yaklaşık 75'i (1,7 milyar dolar) "emlak imparatorluğundan" geliyor. Ancak Trump'ın gayrimenkul şirketinin şu anda 250 milyon dolardan fazla borcu olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de şirketler ofis alanlarını küçültmeye çalışırken, salgın nedeniyle evden çalışma oranlarındaki artış da ülkede gayrimenkul sektörünü her zamankinden daha güvencesiz bir halde bırakıyor.

Trump'ın malvarlığındaki erimede en çok etkilenen bölgelerinse, hisselerinin çoğunun bulunduğu New York ve San Francisco şehirleri olduğu belirtiliyor.