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Trump'ın serveti 700 milyon dolar eridi

18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği günlerin malvarlığı üzerindeki etkisi rakamlarla ortaya kondu.

Trump'ın serveti 700 milyon dolar eridi

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'ün hazırladığı Milyarderler Endeksi, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın servetinin görev süresi sona erdiğinde, 3 milyar dolardan (yaklaşık 22,5 milyar TL) 2,3 milyar dolara (yaklaşık 17,2 milyar TL) inmiş olduğunu gösteriyor.

Kapsamlı bir dosya niteliğinde hazırlanan haberde, eski başkanın iki kez azledilmenin eşiğinden dönmesinin yanı sıra pandeminin getirdiği kısıtlamaların tatil ve gayrimenkul sektörü üzerindeki sonuçlarının bu süreçte etkili olduğu vurgulanıyor.

Bloomberg'e göre, Trump'ın gelirinin yaklaşık 75'i (1,7 milyar dolar) "emlak imparatorluğundan" geliyor. Ancak Trump'ın gayrimenkul şirketinin şu anda 250 milyon dolardan fazla borcu olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de şirketler ofis alanlarını küçültmeye çalışırken, salgın nedeniyle evden çalışma oranlarındaki artış da ülkede gayrimenkul sektörünü her zamankinden daha güvencesiz bir halde bırakıyor.

Trump'ın malvarlığındaki erimede en çok etkilenen bölgelerinse, hisselerinin çoğunun bulunduğu New York ve San Francisco şehirleri olduğu belirtiliyor.

Bloomberg'ün çalışması ayrıca, Trump'ın emlak işinin değerinin, başkanlığına başlamasından bu yana yüzde 25'in üzerinde düştüğünü işaret ediyor.

Verilere göre Trump'ın sahip olduğu tesisler ve oteller zincirinin de pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarından etkilendiği ifade edilirken, rakamların 2015'ten 2020'ye gelindiğinde yüzde 40 oranında düştüğü görülüyor.

Halkla ilişkiler uzmanı Eric Schiffer ocak ayında Business Insider'a verdiği röportajda, 20 Ocak'ta görev süresi sona eren Trump'ın işlerinin başkan döneminin etkilerini asla atlatamayacağını söylemişti:

"Trump başkanlık koltuğunu, kendi markasının etrafında dönen bir dizi acımasız eleştiriyle birlikte bırakmış olacak. Bu durum kendisinin ve çocuklarının ekonomik açıdan hayatta kalması için tehlike oluşturacak ve muhtemelen daha önce hiç karşılaşmadığı türden dayanılmaz acılarla yüzleşmesi gerekecek."


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Donald Trump

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