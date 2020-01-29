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Trump'ın sözde barış planına ilginç tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, merakla beklenen 'Orta Doğu Barış Planı'nı dün yanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte dünyaya ilan etti. Başta Filistinliler olmak üzere Trump'ın planına dünyadan tepki yağdı.

Trump'ın sözde barış planına ilginç tepki!

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

ÇOK SERT TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Yüzyılın Anlaşması” olarak sunulan sözde barış planına çok sert tepki gösterdi.

Abbas, “Herhangi bir Filistinli, Arap, Müslüman ya da Hıristiyan çocuğun başkenti Kudüs olmayan bir Filistin devletini kabul etmesinin imkânı yok” dedi. ABD’nin planını başından beri reddediklerini söyleyen Abbas, “Bin kez, hayır, hayır, hayır diyoruz” dedi.

Gazze Şeridi’nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas da “Filistin ulus projesini tasfiye amacı taşıyan” projeyi reddettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 1967 öncesi sınırları baz alan iki devletli bir çözümden yana. Genel Sekreter Antonio Guterres’in sözcüsü, Birleşmiş Milletler’in BM kararlarını, uluslararası hukuku ve ikili anlaşmaları temel alan bir barış anlaşması istediğini açıkladı.

TRUMP'IN OLDUĞU TELEVİZYON EKRANINA AYAKKABIYLA SALDIRDI

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde yaşayan bir Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planına böyle tepki gösterdi.

Sinirlenen Filistinli ayakkabısını çıkararak Trump'ın olduğu ekrana vurdu.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Anca onu yaparsınız zaten...
Ülkenizde askerliği mecbur yapacaktınız filistinde isteyen askere gidiyor nufus yetersiz adamlarla ancak hamas savaşıyor onuda gerilla diye istemiyorlar sizin orduya ihtiyacınız var ama topraklarıniz işkal altında ve gençleriniz cezaevlerinde tutsak bu yüzden ALLAH yardımcınız olsun zor işler müslüman ülkelerin hiç biri yanınızda durmadı yahudilere borçlu ülkeler var bu yüzden bisey yapamıyorlar abd nin yahudilerle ekonomisi dönüyor yoksa abd nin çok umrunda değil filistin yok kudüs kiminmiste israil başkenti ilan etti çeneleri kapansın diye bakalım neler olacak gorecez
TRUMP DA KORKUDAN TİTREMİŞTİR YAHUDİLER İSRAİL DEVLETİNİ ARAPLARDAN PARA İLE TOPRAK ALARAK KURDULAR ÜSTELİK PARALARI DA YİNE YAHUDİLERİN ÇALIŞTIRDIĞI MEYHANELERDE KUMARHANELERDE YEDİLER TRUMP PA AYAKKABI ATACAĞINA DEDESİNİN MEZARINI TAŞLASIN DEDELERİ SATMASAYDI ŞİMDİ İSRAİL YOKTU KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
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