Trump'ın sözde barış planına ilginç tepki!

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

ÇOK SERT TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Yüzyılın Anlaşması” olarak sunulan sözde barış planına çok sert tepki gösterdi.

Abbas, “Herhangi bir Filistinli, Arap, Müslüman ya da Hıristiyan çocuğun başkenti Kudüs olmayan bir Filistin devletini kabul etmesinin imkânı yok” dedi. ABD’nin planını başından beri reddediklerini söyleyen Abbas, “Bin kez, hayır, hayır, hayır diyoruz” dedi.

Gazze Şeridi’nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas da “Filistin ulus projesini tasfiye amacı taşıyan” projeyi reddettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 1967 öncesi sınırları baz alan iki devletli bir çözümden yana. Genel Sekreter Antonio Guterres’in sözcüsü, Birleşmiş Milletler’in BM kararlarını, uluslararası hukuku ve ikili anlaşmaları temel alan bir barış anlaşması istediğini açıkladı.

TRUMP'IN OLDUĞU TELEVİZYON EKRANINA AYAKKABIYLA SALDIRDI

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde yaşayan bir Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planına böyle tepki gösterdi.

Sinirlenen Filistinli ayakkabısını çıkararak Trump'ın olduğu ekrana vurdu.



