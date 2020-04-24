Trump’ın sözleri üzerine rakibi Biden: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirmişti. Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önermişti.

ABD’yi sarsan bu açıklama sonrası ülkenin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı. Bunun üzerine şirketler devreye girip ABD halkını uyardı.

"BUNU SÖYLEMEM GEREKTİĞİNE İNANAMIYORUM AMA..."

ABD’de Kasım 2020’de yapılacak seçimde Trump’ın rakibi Demokrat Joe Biden’dan da bir açıklama geldi. Biden, “Bunu söylemem gerektiğine inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin” ifadelerini kullandı.

