HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın sözleri üzerine rakibi Biden: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

Trump’ın sözleri üzerine rakibi Biden: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 23:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" açıklamasına tepki yağıyor. Son olarak Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Joe Bİden'dan da bir açıklama geldi. Biden halka çağrı yaparak "Lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

Trump’ın sözleri üzerine rakibi Biden: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirmişti. Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önermişti.

ABD’yi sarsan bu açıklama sonrası ülkenin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı. Bunun üzerine şirketler devreye girip ABD halkını uyardı.

"BUNU SÖYLEMEM GEREKTİĞİNE İNANAMIYORUM AMA..."

ABD’de Kasım 2020’de yapılacak seçimde Trump’ın rakibi Demokrat Joe Biden’dan da bir açıklama geldi. Biden, “Bunu söylemem gerektiğine inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı! Böyle gömülüyorlarHayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı! Böyle gömülüyorlar
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden ABD Trump dezenfektan koronavirüs çamaşır suyu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
İngiltere, 4 Haziran'da koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

İngiltere aşıyı gönüllüler üzerinde denemeye başlamıştı! Gözler o tarihe çevrildi

Kim Jong Un öldü mü? 'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor

Hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı! Böyle gömülüyorlar

Banksy’den 'İnci Küpeli Kız' portresine korona güncellemesi

'İnci Küpeli Kız' portresine korona güncellemesi

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı

ABD'de faturasını ödeyemeyen aileler: Ellerimi yıkayamıyorum çünkü suyum kesik

'Ellerimi yıkayamıyorum çünkü suyum kesik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.