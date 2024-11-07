Trump'ın Suriye planını açıkladı! Robert F. Kennedy Jr.'ın sözleri gündem oldu

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı destekleyen Robert F. Kennedy Jr., ülkenin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın, aralarında geçen bir diyalogda Suriye'deki ABD askeri varlığına dair endişelerini paylaştığını belirtti.

Kennedy, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile röportajında, kritik karar alma süreçlerinde ABD başkanlarının rolüne değindiği bir bölümde, kısa bir süre önce Trump ile arasında geçtiğini belirttiği bir diyaloğu aktardı.

"TRUMP ONLARI ORADAN ÇIKARIN DEDİ"

Kennedy, şunları ifade etti:

"Geçen gün Başkan Trump ile uçaktaydım ve Orta Doğu hakkında konuşuyorduk. (Trump) Bir kağıt parçası aldı ve bölgedeki tüm ülkelerin belirtildiği bir Orta Doğu haritası çizdi, bunu birçok Amerikalı yapamaz. Her ülkede bulunan birliklerin gücünü de yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu. 'Suriye-Türkiye sınırında 500 askerimiz var.' dedi. Ve bir de bombalanan bir kamp vardı. Trump, 'Türkiye'de 750 bin asker var, Suriye'de 250 bin asker var. Onlar birbiriyle çatışırsa, biz ortada kalırız.' dedi. Sonra generallerine bu 500 kişiye ne olacağını sordu. Onlar da bu istenmese de muhtemelen 500 askerin ölebileceğini söyledi. Trump da 'onları oradan çıkarın' dedi."

TRUMP LEHİNE ÇEKİLMİŞTİ

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve tıpkı kardeşi gibi suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy Jr., başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılmış, sonrasında Trump lehine seçimden çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütü hedeflerine karşı sınır ötesi harekat başlatma kararlılığı üzerine, Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump, Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildirmiş, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.

Trump, Ekim 2019'da da ABD'nin Suriye'de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını belirterek, ABD askerlerinin daha fazla orada kalmasını istemediğini söylemişti.

Trump'ın asker çekme planları, özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü.

McGurk, Trump yönetiminin 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararından hemen sonra görev süresinin dolmasına 2 ay kala istifa etmişti. 2020 seçimlerinde ise ABD'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'e ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevini vermiş, ABD'nin YPG/PKK'yı desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır