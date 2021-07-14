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  4. Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı! Japonya'dan antikor kokteyline acil kullanım onayı

Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı! Japonya'dan antikor kokteyline acil kullanım onayı

14.07.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Sağlık Bakanlığı, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimden oluşan antikor kokteylini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinde kullanılması için onaylayacak. Kokteyl, görevi esnasında Kovid-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı! Japonya'dan antikor kokteyline acil kullanım onayı

Kamu yayıncısı NHK'nın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, antikor kokteyline gelecek hafta acil kullanım onayı verilecek.

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"VİRÜSÜ YÜZDE 70 DURDURUYOR"

Resmi başvurusu Chugai Pharmaceutical firmasınca geçen ay yapılan kokteylin, deniz aşırı ülkelerdeki testlerinde virüsü yüzde 70 oranında durdurduğu kaydedildi.

Kokteyl, kabul edilmesi halinde "remdesivir", "steroid dexamethasone" ve "baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

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TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

Regeneron Pharmaceuticals üretimi kokteyl, ABD'de Kasım 2020'de acil kullanım onayı almıştı.

İlacın, oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlar ile ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği vurgulanmıştı.

Kokteyl, görevi esnasında Kovid-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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