HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın toplantısına katılanlardan birinde koronavirüs tespit edildi! Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın toplantısına katılanlardan birinde koronavirüs tespit edildi! Beyaz Saray'dan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2020 05:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı.

Trump'ın toplantısına katılanlardan birinde koronavirüs tespit edildi! Beyaz Saray'dan açıklama

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi.

Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

ABD'DE 30 EYALETTE KORONAVİRÜS VAKASI BİLDİRİLDİ

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA LİMİT

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.

New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.

Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şeySağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs ile ilgili her şey
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs Trump

En Çok Okunan Haberler

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Diğer Haberler
Gözler tekrardan Suudi Arabistan ve Prens Selman'a döndü! 2 prens daha tutuklandı iddiası

Gözler tekrardan Suudi Arabistan ve Prens Selman'a döndü!

Koronavirüs salgınında son durum! İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Bir günde 36 ölüm

Bir günde 36 can kaybı!

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk Fransa’da defnedilecek

Koronavirüsten hayatını kaybeden Türk ile ilgili yeni gelişme

KKTC’de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası! Görevden uzaklaştırıldı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.