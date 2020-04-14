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  4. Trump'ın tweet'i kriz çıkardı, Beyaz Saray son noktayı koydu

Trump'ın tweet'i kriz çıkardı, Beyaz Saray son noktayı koydu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kriz çıkaran 'görevden alma' tweet'ine Beyaz Saray'dan gelen açıklama son noktayı koydu.

Trump'ın tweet'i kriz çıkardı, Beyaz Saray son noktayı koydu

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Fauci, ülkede sosyal mesafe uygulamasına daha erken geçilmiş olsaydı yeni tip koronavirüs salgınında daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.

Fauci'nin bu açıklamalarının ardından ABD'de tartışmalar yoğunlaştı ancak Trump'ın yaptığı retweet deprem etkisi yarattı.

Trump resmi twitter hesabından, Dr. Anthony Fauci'nin görevden alınması çağrısında bulunan bir mesajı retweetledi.

Eski bir cumhuriyetçi kongre üyesi olan DeAnna Lorraine'in tweeti Fauci'yi eleştiriyor ve Fauci'yi kov hashtag'i barındırıyordu.

Trump ise bu tweeti retweet ederek, "Üzgünüm yalan haberler hepsi kayda geçildi. İnsanlar daha konuşmadan önce ben Çin'e seyahati yasaklamıştım" yazdı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmalara Beyaz Saray'dan net bir cevap geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley yaptığı açıklamada, "Başkan Trump Dr. Fauci'yi kovmuyor. O Trump için güvenilir bir danışman ve öyle de kalacak" ifadelerini kullandı.


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