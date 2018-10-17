Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçak kabine bir anda dolmaya başlayan duman nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
Melania Trump'ın özel uçağı mekanik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
İLK FOTOĞRAF: First lady korku dolu anların ardından uçaktan inerken böyle görüntülendi.***
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