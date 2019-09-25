Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı.

De\u015fifreye g\u00f6re Trump Ukrayna liderinden eski Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Biden'\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 istiyor.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR Evinde as\u0131l\u0131 bulunmu\u015ftu! G\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcndeki korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Trump'\u0131n Ukrayna lideriyle telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin de\u015fifresi yay\u0131nland\u0131Erbakan\u2019\u0131n \u201cgarson devlet\u201dinden, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cobez devlet\u201dine
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