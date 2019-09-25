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Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı.

Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı

Deşifreye göre Trump Ukrayna liderinden eski Başkan Yardımcısı Biden'ı araştırmasını istiyor.

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Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandıTrump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı
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Trump Biden Deşifre

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