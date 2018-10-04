HABER

Trump'ın 'vergi kaçırdığı' iddiaları ABD'nin gündemine oturdu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 01:11 | Son Güncelleme

New York Times'ta yayımlanan ve ABD Başkanı Trump'ın ailesinin vergi kaçırmasına yardım ettiğine dair haber ABD kamuoyunun gündemine oturdu. Başkan Trump Twitter hesabından habere tepki göstererek. "New York Times benim daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım gibi gösterdi" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders da "Özür bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump'ın 'vergi kaçırdığı' iddiaları ABD'nin gündemine oturdu

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta (NYT) yayımlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, ailesinin "vergi kaçırmasına" yardım ettiği iddia eden haber, Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu. Son dönemde yaptığı haberlerle sık sık Başkan Trump'ın "yalan haber" eleştirilerinin hedefinde olan NYT, dün yayımladığı araştırmada Trump'ın, ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini iddia etti. ABD basınının manşetten gördüğü haber, Trump cephesinde sert eleştirilere neden oldu.

"BENİÖ DAHA ÖNCE HİÇ YAPMADIĞIM BİR ŞEY..."

Trump, sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York Times benim daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım gibi gösterdi. 'Paranın şu andaki değeri' konseptini kullandılar." ifadesini kullandı.

NYT'nin haberlerin yüzde 97’sinde kendisini kötü gösterdiğini savunan Trump, Amerikan başkanlık seçimlerine atıfla "Kötü seçim tahmininden asla kurtulamadılar!" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dün yaptığı açıklamada, "Fred Trump hayatını kaybedeli 20 yıl oldu ve New York Times’ın Trumpailesine yönelik yanlış yönlendirici haberlerine tanıklık etmek üzücü." diye konuştu. ABD Vergi Dairesinin (IRS) bu işlemleri yıllar önce inceleyip bitirdiğine işaret eden Sanders, "NYT ve diğer basın organlarının ABD halkındaki güvenilirliği şu anda çok düşük çünkü haber yapmak yerine 7/24 Trump ve ailesine saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, New York Times’tan bir özür beklediklerini de söyledi.

100 BİN SAYFAYI İNCELEDİLER

ABD'nin önde gelen gazetelerinden NYT, dün yayımladığı bir araştırmada, Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmüştü. Araştırma kapsamında, Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturalar da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi incelemişti.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca dolar usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürülmüştü.

NYT, Trump’ın kendi mirasını kendisi oluşturduğu iddialarının aksine, babasından dolayı uzun süredir büyük bir mirasın sahibi olduğunu kaydetmişti. Buna göre Trump, 3 yaşına kadar 200 bin doların sahibi, 8 yaşından milyoner olduğu 40’lı ve 50’li yaşlarında ise yılda 5 milyon doların sahibi olmuş.

Haberde hem baba Trump’ın hem de Trump kardeşlerin sadece yasal boşluklardan yararlanmak yerine sahip oldukları mal varlıklarını değerinin çok daha altında göstererek milyonlarca dolar vergi kaçırdığı belirtilmişti.

TRUMP KARDEŞLERİN “ŞİRKET OYUNU”

Ayrıca baba Trump’ın çocuklarına miras bıraktığında ödeyeceği verginin büyüklüğünü düşünerek bu konuda da Trump kardeşlerin bir şirket kurdukları ortaya çıkmıştı. All County Building Supply & Maintenance adı verilen şirketten Fred Trump’ın inşa ettiği evlerin buzdolabı, fırın gibi malzemelerinin bu şirket üzerinden yüksek fiyatlara alındığı iddia edilmişti. Böylece şirketin yüzde 100'ün üzerinde kar ederek bir şekilde buraya düşük vergilerle para aktarıldığı belirtilmişti.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtilmişti. NYT, Donald Trump'ın babasının, babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini de iddia etmişti.

“MİRAS DEĞİL, BORÇ”

NYT’ye göre, Fred Trump oğluna o zamanın parasıyla 60,7 milyon dolar "borç" verdi. Çoğunluğu geri ödenmeyen bu tutar şu anda 140 milyon dolardan daha yüksek bir meblağa tekabül ediyor.

Ulaşılan belgelere göre, Fred Trump’ın 1995’teki veraset ve intikal vergisi kayıtlarına göre, ailenin 25 apartman kompleksi ve diğer gayrimenkullerin fiyatını sadece 41,1 milyon dolar olarak bildirildiği ancak, 2004’te bankaların söz konusu mal varlıkları için 900 milyon dolar değer biçtiği ortaya kondu.

Trump kardeşlerin babalarının ve annelerinin vefatının ardından, babalarının şirketini satmaya karar verdiğinin hatırlatıldığı haberde, 2004’te yapılan satışta Trump’ın payına 177,3 milyon dolar düştüğü belirtildi ancak bu satışın gerçek değerinin milyonlarca dolar daha fazla olduğu ortaya çıktı.

TRUMP’IN AVUKATI VE KARDEŞİNDEN SAVUNMA

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder, gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." dedi. Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor. New York Times'ın, Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı.

(AA)

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Alman hükümeti İdlib için insani yardıma hazırAlman hükümeti İdlib için insani yardıma hazır
Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölüBrezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump vergi kaçakçılığı Beyaz Saray New York Times

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

ABD’den olası nükleer saldırısına ‘mesajlı’ tedbir

ABD’den olası nükleer saldırısına ‘mesajlı’ tedbir

Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.