Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

"PANTALONUNU İNDİRİP CİNSEL ORGANINI YÜZÜME DAYADI"

Deborah Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir penis çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez'in yüzüne dayadı.

Ramirez, "Adamı itmeye çalışırken penisine dokundum. Evleninceye kadar hiçbir penise dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.

Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl önce yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.