Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine açıklamasında yurttaki bir parti sırasında yargıcın cinsel organını yüzüne bastırdığını söyledi.
Kavanaugh iddiaları reddetti ve "iftira" olarak nitelendirdi.
Geçen hafta da Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Ford, Perşembe günü Senato'da ifade vermeyi kabul etmişti.
Senato Komisyonu'nun Demokrat Partili üyesi Dianne Feinstein, Pazar gecesi komisyonun Cumhuriyet Partili başkanına bir mektup göndererek, iddialar nedeniyle oturumların ertelenmesi çağrısında bulundu.
ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeleliklerinin onayına büyük önem veriliyor.
Kavanaugh neyle suçlanıyor?
Ramirez tacizin 1983-84 akademik yılında birinci sınıftayken meydana geldiğini söylüyor.
Deborah Ramirez'e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturaracak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.
Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.
"PANTALONUNU İNDİRİP CİNSEL ORGANINI YÜZÜME DAYADI"
Deborah Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir penis çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez'in yüzüne dayadı.
Ramirez, "Adamı itmeye çalışırken penisine dokundum. Evleninceye kadar hiçbir penise dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.
New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.
Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.
Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.
Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl önce yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.
Beyaz Saray: Demokratların iftira kampanyası
Beyaz Saray'dan bir sözcü, taciz iddiasını "Demokratlar'ın iyi bir adamı karalamaya yönelik iftira kampanyasının bir parçası" olarak nitelendirdi ve Kavanaugh'ın arkasında durduklarını söyledi.
Geçen hafta Prof. Christine Blasey Ford, 15 yaşındayken bir okul partisinde, o zaman 17 yaşında olan Kavanaugh'ın kendisini yatak odasına sürüklediğini, yatakta üzerine çullanıp ağzını kapadığını ve iç çamaşırlarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti. Bir arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirten Ford, yıllarca bu olayın travmasını yaşadığını belirtmişti.
Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!
Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler
İnternet randevusu kanlı bitti!
MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Evlilik yarışmasında damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler!
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor
Ankara'da ormanda sır cinayet
Okuyucu Yorumları 0 yorum