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  4. Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' hüsranla sonuçlandı! Mahmud Abbas'tan dünya gündemini sarsan açıklama

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' hüsranla sonuçlandı! Mahmud Abbas'tan dünya gündemini sarsan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 23:58 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. Abbas'ın bu açıklaması sonrası Trump'ın tek taraflı olarak şartlarını belirleyerek bahsettiği 'Yüzyılın Anlaşması' da hayata geçme şansını tamamıyla kaybetmiş oldu.

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' hüsranla sonuçlandı! Mahmud Abbas'tan dünya gündemini sarsan açıklama

İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlileri bu yönde bir karar aldığını belirtti.

TRUMP VE NETANYAHU BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Ocak ayında düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı planı açıklamış ve Trump, "Kudüs bölünmeden İsrail´in başkenti olacak" demişti.

Trump basın toplantısında anlaşmanın şartlarından bahsederken "Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak. Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak. Yıllarca Filistin halkına verilen sözler tutulmadı ve bunu hayal kırıklığını yaşadıklarını biliyorum. Bunları bir kenara bırakmalılar. Bizim ortaya koyduğumuz plan onların topraklarını iki katına çıkacak. Başkentlerinde bir ABD büyükelçiliği kurulacak." ifadelerini kullanmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu açıklaması sonrası Trump'ın bahsettiği 'Yüzyılın Anlaşması' da hayata geçme şansını tamamıyla kaybetmiş oldu.


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