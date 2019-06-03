HABER

Trump, İngiltere temaslarına başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi’nin daveti üzerine başkent Londra’ya düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi’nin daveti üzerine başkent Londra’ya düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in davetine icabetle başkent Londra’ya geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’ı taşıyan özel uçak Stansted Havalimanı’na TSİ 11.00 sıralarında indi. Trump, 3 gün sürecek Londra ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak ve akşam saatlerinde sarayda onuruna yemek verilecek. Trump ziyaretinin ikinci gününde ise kördüğüme dönen Brexit nedeniyle 7 Haziran’da görevi bırakacağını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. Daha sonra ortak basın toplantısında bir araya gelecek olan iki lidere, Portsmouth’da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşlik edecek. Trump, protestoların gölgesinde sürdüreceği temasları kapsamında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi ile çay partisinde görüşecek.

Trump, Londra’da istenmiyor
Trump’ın Buckingham Sarayı’nda onuruna verilecek akşam yemeği ise parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable tarafından boykot edilecek. Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilecek. Bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, devlet başkanlarının ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen at arabasıyla geçit töreni de boykot ve protestolar nedeniyle Trump’ın güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmeyecek. Trump’ın ziyareti nedeniyle Londra’da yollar trafiğe kapatıldı.
Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
(Özel) Bakan Varank’tan ücretsiz internet(Özel) Bakan Varank’tan ücretsiz internet

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.