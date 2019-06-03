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Trump ziyaretine eleştiriyle başladı : Tam bir zavallı

03.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere'ye geldi.

Trump ziyaretine eleştiriyle başladı : Tam bir zavallı

Donald Trump ülkeye ayak basmadan, gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı eleştirdi.

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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için "tam bir zavallı" dedi ve ekledi:

"Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio'yu hatırlatıyor" dedi.

Khan'ın sözcüsü ise Trump'a "Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı'na yakışmıyor" sözleriyle yanıt verdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'nin Trump için "kırmızı halı sermemesi" gerektiğini söylemişti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayacak.

Kraliçe Elizabeth'e ziyafette Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate de eşlik edecek. Prens Harry ve bir oğlan bebek dünyaya getiren eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise yemeğe katılmayacak.

Trump, Meghan Markle'a "ahlâksız" dediğini ses kayıtlarına rağmen inkâr etmişti.

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MAY İLE BİR DİZİ GÖRÜŞME

Donald Trump, istifasını açıklayan ve Cuma günü Muhafazakar Parti liderliğini bırakacak olan Başbakan Theresa May ile de bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Trump karşıtları ise Londra, Manchester ve Birmingham ile Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta protesto gösterileri düzenleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere gezisi öncesi Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Brexit müzakereleri sürecinde "tüm kozları AB'ye verdiğini" söylemişti.

İngiltere'ye, AB'den anlaşma olmadan ayrılma konusunda hazırlıklı olması çağrısında bulunan Trump, Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın da Brexit müzakereleri sürecinde daha fazla rol alması gerektiğini belirtmişti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HUAWEİ

May ve Trump'ın Salı günü başlayacak görüşmelerinde başlıca gündem maddeleri, iklim değişikliği ve ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik kısıtlamaları olacak.

İngiltere daha önce de ABD'nin 2017'de Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıklamıştı.

Öte yandan ABD Huawei'yi güvenlik gerekçeleriyle kara listeye almış olsa da, İngiltere, 5G teknolojisinin bazı parçalarını Huawei'den tedarik etmeyi düşünüyor.

Trump'ın ziyareti sırasında Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda geniş katılımlı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Protestoların liderleri, daha önceki Trump ziyaretinde kullanılan Başkan'ın maskotu şeklindeki dev balon "Bebek Trump'ın" yine gökyüzüne salınacağını söyledi.

Londra emniyeti ise kentte yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Trump geçtiğimiz yıl da İngiltere'yi ziyaret etmiş ve Kraliçe ile bir araya gelmişti. Ancak bugün başlayacak ziyaretin resmi ziyaretlerden farklı, Kraliçe'nin daveti üzerine gerçekleşiyor olması.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ingiltere KHAN zavallı

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