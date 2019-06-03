Trump ziyaretine eleştiriyle başladı : Tam bir zavallı

Donald Trump ülkeye ayak basmadan, gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için "tam bir zavallı" dedi ve ekledi:

"Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio'yu hatırlatıyor" dedi.

Khan'ın sözcüsü ise Trump'a "Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı'na yakışmıyor" sözleriyle yanıt verdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'nin Trump için "kırmızı halı sermemesi" gerektiğini söylemişti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayacak.

Kraliçe Elizabeth'e ziyafette Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate de eşlik edecek. Prens Harry ve bir oğlan bebek dünyaya getiren eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise yemeğe katılmayacak.

Trump, Meghan Markle'a "ahlâksız" dediğini ses kayıtlarına rağmen inkâr etmişti.

MAY İLE BİR DİZİ GÖRÜŞME

Donald Trump, istifasını açıklayan ve Cuma günü Muhafazakar Parti liderliğini bırakacak olan Başbakan Theresa May ile de bir dizi görüşme gerçekleştirecek.