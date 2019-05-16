Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Trump, imzaladığı başkanlık emri ile, Amerikalı firmaların, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin teknolojilerini kullanmalarını yasakladı.

Firma isminin yer almadığı kararın hedefinin, Çin menşeli Huawei olduğuna inanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD içinde iş yapmalarının engellenmesinin, yalnızca Amerikalı tüketicileri ve firmaları etkileyeceği savunuldu.

Son aylarda aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu.

Çin Huawei teknolojisini, casusluk için kullanabileceği kaydediliyordu.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda baskı yaptığı biliniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı da farklı bir önlem olarak, Huawei firmasını özel bir listeye alarak, ABD'li şirketlerin Çinli firmaya teknoloji satabilmesini federal devlet onayına bağladı.

Uzmanlar, hali hazırda gergin olan ABD - Çin ilişkilerinin bu karar sonrası daha da gerileceğini değerlendiryor.