HABER

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

16.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki bilgisayar şirketlerini "yabancı düşmanlardan" korumak için acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Trump, imzaladığı başkanlık emri ile, Amerikalı firmaların, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin teknolojilerini kullanmalarını yasakladı.

Firma isminin yer almadığı kararın hedefinin, Çin menşeli Huawei olduğuna inanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD içinde iş yapmalarının engellenmesinin, yalnızca Amerikalı tüketicileri ve firmaları etkileyeceği savunuldu.

Son aylarda aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu.

Çin Huawei teknolojisini, casusluk için kullanabileceği kaydediliyordu.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda baskı yaptığı biliniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı da farklı bir önlem olarak, Huawei firmasını özel bir listeye alarak, ABD'li şirketlerin Çinli firmaya teknoloji satabilmesini federal devlet onayına bağladı.

Uzmanlar, hali hazırda gergin olan ABD - Çin ilişkilerinin bu karar sonrası daha da gerileceğini değerlendiryor.

Huawei, son bir yıl içinde, iki ülke arasındaki güç mücadelesinin merkezine yerleşti.

'HUAWEİ KARARINDA' NE YAZIYOR?

Beyaz Saray'dan, Trump'ın başkanlık emrinin, "Amerika'yı dış düşmanların, giderek artan şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisinde kullanılan altyapıları ve servislerdeki kırılganlıkları istismar etme çabalarından korumayı amaçladığı" açıklaması yapıldı.

ABD hali hazırda, federal devlet kurumlarının Huawei ürünlerini kullanmasını yasaklamış durumda.

Avustralya ve Yeni Zelanda da, Huawei teknolojisinin 5G altyapılarında kullanılmasını engelleyen önlemler alındı.

Huawei firması ise bu gelişmeler karşısında, Çin hükümetinden bağımsız olduklarını, bir tehdit yaratmadıklarını savunan açıklamalar yaptı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, Salı günü Londra'da yaptığı açıklamada, "devletlerle anti casusluk anlaşmaları imzalamaya hazır olduklarını" söyledi.

Teknoloji firmasının merkezinde olduğu ticaret savaşı giderek gerginleşirken, Trump ve Çin lideri Şi Jinping'in Japonya'daki G20 zirvesinde buluşması bekleniyor.

PARTNERGören Mars sanıyor ama burası...Gören Mars sanıyor ama burası...
Dünyanın en büyük çamaşırhanesiDünyanın en büyük çamaşırhanesi
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeğiTürkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump internet Acil Durum

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİZİM ÜLKEMİZDE PARASI OLAN ALIR. MUHABERESİZ MUHAREBE, MUHABERESİZ MUHAREBE OLMAZ SÖZÜNE EZDİLER GEÇTİLER.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı

Bu tavşan rekor kırdı! Tam 91.1 milyon dolar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.