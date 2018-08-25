'Trump iplerin kopmasına neden olacak çılgınlıklara imza atmazsa...'

Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Brunson kriziyle başlayan Türkiye-ABD kriziyle ilgili gelişmeleri yazdı.

Çamlıbel, ABD’li Rahip Andrew Brunson krizi ve ardından gelen yaptırım kararları nedeniyle fırtınalı günler yaşanan Ankara-Washington hattında yaşananları ve olası gelişmeleri yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in savcılıkla işbirliği yaparak 2016’daki seçim kampanyası sırasında yaşananları anlatmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından Trump’ın Beyaz Saray’daki en zor günlerini yaşadığını hatırlatan Çamlıbel, “Şu an tamamen siyasi kariyerini kurtarmak için nasıl bir taktik izlemesi gerektiğine konsantre olan Trump’ın, gündem bulandırmak için yine Brunson’a sarılma ihtimali hayli güçlü” yorumunda bulundu.

Türk tarafının 18 Eylül’de New York’ta başlayacak BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump’tan randevu almaya çalışacağını kaydeden Çamlıbel, “Olası bir görüşmenin gerçekleşmesi durumunda kilit nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o randevuya cebinde nasıl bir formülle gideceği olacaktır. Tabii önümüzdeki 3 hafta içinde Trump iplerin kopmasına neden olacak dozda çılgınlıklara imza atmazsa” ifadelerini kullandı.

Çamlıbel, “Brunson denklemden çıkarsa iki ülke arasındaki kronik sorunlar ortadan kalkmayacak olsa da en azından iki liderin şahsi ilişkisi hızla toparlayabilir” yorumunda bulundu.

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