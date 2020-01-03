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  4. Trump: "Irak halkı, İran tarafından kontrol edilmek istemiyor"

Trump: "Irak halkı, İran tarafından kontrol edilmek istemiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Irak halkı, İran tarafından domine edilmek ve kontrol edilmek istemiyor fakat bu kendi tercihleri" - "İran, 15 yıl boyunca Irak'ta giderek daha fazla kontrolü ele aldı ve Iraklılar bundan mutlu değil. Bu durum asla iyi bitmeyecekti"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'ta yıllar içinde ciddi bir nüfuz alanı oluşturduğunu ancak Irak halkının bundan mutlu olmadığını kaydederek, "Bu durum asla iyi bitmeyecekti." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin yıllardır Irak'a milyarlarca dolar harcadığını belirtti.

Trump, "Irak halkı, İran tarafından domine edilmek ve kontrol edilmek istemiyor fakat bu kendi tercihleri. İran, 15 yıl boyunca Irak'ta giderek daha fazla kontrolü ele aldı ve Iraklılar bundan mutlu değil. Bu durum asla iyi bitmeyecekti." yorumunu yaptı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuş, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Kasım Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

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