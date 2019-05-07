HABER

Trump, Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Trump, Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta gözaltına alınan bir kişiyi öldürmek suçundan 2009'da hapis cezasına çarptırılan eski ABD askeri Michael Behenna'yı affetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın, eski Üsteğmen Michael Behenna'nın affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladığını belirtti.

Askeri mahkemenin eski üst teğmen için verdiği 25 yıl mahkumiyet kararı üzerine, ABD Askeri Temyiz Mahkemesinin, Behenna'nın meşru müdafaa iddiasının yeterince değerlendirilmediği yönündeki endişeleri belirttiğini ve Ordu Af ve Şartlı Tahliye Kurulunun, eski askerin cezasını 25 yıldan 15 yıla düşürdüğünü hatırlatan Sanders, cezasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından 2014'te, Behenna'nın şartlı tahliye edildiğini aktardı.

Behenna'nın davasının ordudan, Oklahoma eyaletinin seçilmiş yetkililerinden ve halktan geniş destek gördüğünü söyleyen Sanders, Behenna'nın "örnek bir mahkum olduğunu ve affedilmeyi hak ettiğini" ileri sürdü.

Washington Post'un haberine göre, Irak'ta görev yaparken iki arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur'u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı.

Behenna, çırılçıplak soyduğu Mansur'a sorgu sırasında iki el ateş etmişti. Irak polisi ertesi gün, Behenna'nın bırakıp gittiği Mansur'un cesedini bulmuştu.

Habere göre, Mansur'u kendi sorgulamak isteyen Behenna, Iraklı adamı korkutmak için çıplak bıraktığını kabul etmişti.

Mansur'un sorgu sırasında kendisine taş attığını iddia eden Behenna, kendini savunmak için ateş ettiğini söylemişti. Behenna, "Ali Mansur'un silahımı alıp bana doğrultmasından korktum." demişti.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Havran’da BENGİ Sanat Şenliği coşkusuHavran’da BENGİ Sanat Şenliği coşkusu
Nihavent makamında kanserle savaşNihavent makamında kanserle savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Michael Behenna

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Beşiktaş saldırısından 3 sene sonra acı haber!

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.