Trump, Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta gözaltına alınan bir kişiyi öldürmek suçundan 2009'da hapis cezasına çarptırılan eski ABD askeri Michael Behenna'yı affetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın, eski Üsteğmen Michael Behenna'nın affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladığını belirtti.

Askeri mahkemenin eski üst teğmen için verdiği 25 yıl mahkumiyet kararı üzerine, ABD Askeri Temyiz Mahkemesinin, Behenna'nın meşru müdafaa iddiasının yeterince değerlendirilmediği yönündeki endişeleri belirttiğini ve Ordu Af ve Şartlı Tahliye Kurulunun, eski askerin cezasını 25 yıldan 15 yıla düşürdüğünü hatırlatan Sanders, cezasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından 2014'te, Behenna'nın şartlı tahliye edildiğini aktardı.

Behenna'nın davasının ordudan, Oklahoma eyaletinin seçilmiş yetkililerinden ve halktan geniş destek gördüğünü söyleyen Sanders, Behenna'nın "örnek bir mahkum olduğunu ve affedilmeyi hak ettiğini" ileri sürdü.

Washington Post'un haberine göre, Irak'ta görev yaparken iki arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur'u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı.