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  4. Trump, Irak’taki protestolardan İran’ı sorumlu tuttu

Trump, Irak’taki protestolardan İran’ı sorumlu tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Irak’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolara dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor” dedi.

Trump, Irak’taki protestolardan İran’ı sorumlu tuttu

ABD, (DHA)- Irak’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolara dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “İran bir ABD’li müteahhidi öldürdü, birçok kişiyi de yaraladı. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman da vereceğiz. Şimdi de İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor. Bu olaydan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ek olarak, Irak’ın elçiliği korumak için kuvvetlerini kullanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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