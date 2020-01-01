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  4. Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." uyarısı yaptı.

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

ABD Başkanı Trump, Irak'taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye, ABD'nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti.

Trump, İran'ı açık bir şekilde hedef alarak, "(Irak'taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Irak'ta yaşanan durumun, 2012 yılında Libya'nın Bingazi şehrindeki Amerikan elçiliğinde yaşanan durumun tam tersi olduğunu savundu.

Trump kısa bir süre önce Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüşmüş ve Amerikan vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'NİN HİZBULLAH TUGAYLARINA YÖNELİK SALDIRISI

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını açıklamıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump ırak İRAN

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