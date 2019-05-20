Trump: 'İran Amerika'yla Savaş İstiyorsa Bu İran'ın Sonu Olur'

Amerika Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olarak sert bir uyarıda bulundu.

Trump, “Eğer İran savaş istiiyorsa bu resmen İran’ın sonu olacaktır. Bir daha asla Amerika’yı tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı. Trump bu mesajını Twitter hesabı üzerinden verdi.

Bu mesajdan sadece üç gün önceyse Trump, yönetimindeki şahin isimlerin tavrının aksine İran’la diyalog içerisinde olabileceğini söylemişti.

Beyaz Saray’da bir gazetecinin “Amerika, İran’la savaşacak mı?” sorusuna Trump “Umarım savaşmaz” yanıtını vermişti.

Son günlerde Amerika ve İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta Amerika Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonlar ve devlet dairelerinin bulunduğu güvenli bölge “Green Zone”a bir roket atıldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu roketle ilgili olarak olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıklarken bu saldırıdan

İran’ın ya da İran’la ilişkili grupların sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde buna karşılık verileceğini belirtti.