Trump: 'İran Amerika'yla Savaş İstiyorsa Bu İran'ın Sonu Olur'

Amerika Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olarak sert bir uyarıda bulundu.
Trump, “Eğer İran savaş istiiyorsa bu resmen İran’ın sonu olacaktır. Bir daha asla Amerika’yı tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı. Trump bu mesajını Twitter hesabı üzerinden verdi.
Bu mesajdan sadece üç gün önceyse Trump, yönetimindeki şahin isimlerin tavrının aksine İran’la diyalog içerisinde olabileceğini söylemişti.
Beyaz Saray’da bir gazetecinin “Amerika, İran’la savaşacak mı?” sorusuna Trump “Umarım savaşmaz” yanıtını vermişti.
Son günlerde Amerika ve İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.
Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta Amerika Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonlar ve devlet dairelerinin bulunduğu güvenli bölge “Green Zone”a bir roket atıldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu roketle ilgili olarak olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıklarken bu saldırıdan
İran’ın ya da İran’la ilişkili grupların sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde buna karşılık verileceğini belirtti.
Suudi Arabistan da geçen hafta Yemen’de, Suudilere ait iki petrol pompalama tesisine yapılan insansız hava araçlı saldırıdan İran’ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.
Amerika yetkililer ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4 petrol tankerine yönelik saldırının arkasında da İran’ın olduğundan şüpheleniyorlar. Saldırıda hasar gören tankerlerden ikisi Suudi Arabistan’a aitti.
Suudi yetkililer de İran’ın saldırgan tavırlarına izin vermeyeceklerini söylüyorlar.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyir Pazar günü yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı bölgede savaş istemiyor ve buna uğraşmıyor. Ama eğer karşı taraf savaşmayı seçerse krallık elindeki tüm gücüyle savaşacak, kendisini, çıkarlarını ve vatandaşlarını koruyacaktır” dedi.
Suudi Arabistan Kralı Selman da Körfez ve Arap ülkelerinin liderlerini 30 Mayıs tarihinde toplantıya çağırdı.
İran Haber Ajansı da İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin “Savaş istemiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz” dediği haberini verdi.
Amerika 5. Filosu’ndan yapılan açıklamada da herhangi bir tehdite karşılık verilmek üzere, Arap Denizi ve bölgedeki devriye ve tatbikatların arttırıldığı ve duyuruldu.
Pentagon bölgeye bombardıman uçaklarını da göndermiş durumda.
İran’la Amerika arasındaki tansiyon Trump’ın geçen yıl Amerika’yı İran nükleer anlaşmasından çekmesiyle birlikte yükselmeye başladı.
İran, nükleer anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmeyi bırakacak bunun karşılığında da ekonomik yaptırımlar kademe kademe kaldırılacaktı.
Trump geçen hafta Fox News haber kanalına verdiği röportajda İran’la savaş istemediğini ama İran’ın nükleer silaha sahip olmasına da izin veremeyeceğini söyledi.
Amerika nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran’a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. İran ekonomisini sıkıntıya sokan yaptırımlara karşı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki hafta önce yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelere sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Ruhani, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya’nın taahhütlerini yerine getirmemesi halinde İran’ın 60 gün sonra yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını söyledi.
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