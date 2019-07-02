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Trump: "İran ateşle oynuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 00:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'ın "ateşle oynadığını" savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar." diye tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.

Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da İran'ın söz konusu kararını ayrı ayrı açıklamalarla kınamıştı.

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ABD Donald Trump İRAN

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