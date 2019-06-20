Trump: İran büyük bir hata yaptı

ABD lideri, bu sabah bir Amerikan insansız hava aracının düşürülmesi üzerine Twitter hesabından "İran çok büyük bir hata yaptı" mesajını paylaştı.

İki ülke arasında, Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmesinin ardından yükselen gerilim bu sabah İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıklamasıyla zirve yapmıştı.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Reuters haber ajansına bilgi veren ABD'li kaynaklar ise, düşürülen insansız hava aracının parçalarının Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda olduğunu belirtiyor. Amerikan donanması, drone enkazını bulmak için bölgeye ekip sevk etti.

Tahran yönetimi, bu sabah İran hava sahasına giren bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Pentagon ise, dakikalar sonra dronenun vurulduğunu doğruladı ancak açıklamada dikkat çeken en önemli detay, uluslararası hava sahasına yapılan vurguydu. Pentagon'a göre, karadan havaya fırlatılan bir füze kullanıldı.

Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkili düşürülen insansız hava aracının ABD Donanması envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi bir araç olduğunu söyledi. ABD'li savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen Triton insansız hava araçları 24 saatten uzun süre havada kalabiliyor, 16 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor.

Uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün başını çektiği filoyu Mayıs ayında Ortadoğu'ya gönderen ABD, son haftalarda Basra Körfezi'nde gerçekleşen tanker patlamalarından da İran'ı sorumlu tutuyor.



