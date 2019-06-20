HABER

Trump: İran büyük bir hata yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın büyük bir hata yaptığını söyledi.

Trump: İran büyük bir hata yaptı

ABD lideri, bu sabah bir Amerikan insansız hava aracının düşürülmesi üzerine Twitter hesabından "İran çok büyük bir hata yaptı" mesajını paylaştı.

İki ülke arasında, Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmesinin ardından yükselen gerilim bu sabah İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıklamasıyla zirve yapmıştı.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Reuters haber ajansına bilgi veren ABD'li kaynaklar ise, düşürülen insansız hava aracının parçalarının Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda olduğunu belirtiyor. Amerikan donanması, drone enkazını bulmak için bölgeye ekip sevk etti.

Tahran yönetimi, bu sabah İran hava sahasına giren bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Pentagon ise, dakikalar sonra dronenun vurulduğunu doğruladı ancak açıklamada dikkat çeken en önemli detay, uluslararası hava sahasına yapılan vurguydu. Pentagon'a göre, karadan havaya fırlatılan bir füze kullanıldı.

Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkili düşürülen insansız hava aracının ABD Donanması envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi bir araç olduğunu söyledi. ABD'li savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen Triton insansız hava araçları 24 saatten uzun süre havada kalabiliyor, 16 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor.

Uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün başını çektiği filoyu Mayıs ayında Ortadoğu'ya gönderen ABD, son haftalarda Basra Körfezi'nde gerçekleşen tanker patlamalarından da İran'ı sorumlu tutuyor.


Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Savaşın Yaralarını Hat Sanatıyla SarıyorlarSavaşın Yaralarını Hat Sanatıyla Sarıyorlar
ABD’den Dünya Mülteci Günü MesajıABD’den Dünya Mülteci Günü Mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN

En Çok Okunan Haberler

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'

Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'

Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Mursi'nin ölümü sonrası ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Daha parlak bir gelecek imkanı...

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.