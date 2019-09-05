Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor

Japon medyası, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington’ın Tahran’a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Japon medyası, ABD tarafından yapılan Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin teklifin Fransa üzerinden İran’a iletildiğini belirtti. İran’dan söz konusu teklife ilişkin cevap gelmezken, Trump-Ruhani görüşmesinin 25 Eylül’de gerçekleşebileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa’nın yaptırımları hafifletme çağrısına olumsuz yanıt vermiş ve yaptırımların devam edeceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almış ve 16 şirket, 11 gemi ve 10 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana gelmeyeceğini söyleyerek, iki ülke arasında doğrudan müzakerenin ABD nükleer anlaşmaya dönmeden mümkün olmayacağını ifade etmişti.

