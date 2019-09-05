HABER

Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Japon medyası, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington’ın Tahran’a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.Japon medyası, ABD tarafından yapılan Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin teklifin Fransa üzerinden İran’a iletildiğini belirtti.

Japon medyası, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington’ın Tahran’a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Japon medyası, ABD tarafından yapılan Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin teklifin Fransa üzerinden İran’a iletildiğini belirtti. İran’dan söz konusu teklife ilişkin cevap gelmezken, Trump-Ruhani görüşmesinin 25 Eylül’de gerçekleşebileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa’nın yaptırımları hafifletme çağrısına olumsuz yanıt vermiş ve yaptırımların devam edeceğini söylemişti.
ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almış ve 16 şirket, 11 gemi ve 10 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana gelmeyeceğini söyleyerek, iki ülke arasında doğrudan müzakerenin ABD nükleer anlaşmaya dönmeden mümkün olmayacağını ifade etmişti.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Afganistan İstihbarat Başkanı Stanekzai’nin istifası, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiAfganistan İstihbarat Başkanı Stanekzai’nin istifası, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Putin: "Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı"Putin: "Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı"

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Diğer Haberler
Meral Akşener’den İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Son dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.