HABER

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

G7 zirvesi için Fransa’da bulunan Amerika Başkanı Donald Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve İran’da bir rejim değişikliği isteği içerisinde olmadığını söyledi.

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

G7 zirvesi için Fransa’da bulunan Amerika Başkanı Donald Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve İran’da bir rejim değişikliği isteği içerisinde olmadığını söyledi.

Trump ayrıca İranlıların yaşamaya mecbur bırakıldıkları durumunsa kabul edilemez olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in G7 zirvesine davet edilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Amerika Başkanı Trump, Zarif’le görüşü görüşmeyeceğine dair sorulara da şu an bu şekilde bir karşılaşma için erken olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump, şu an Zarif’le görüşmek istemediğini de belirtti. Çin’le Amerika arasındaki ticaret savaşı konusuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, Çin’in yeniden Amerika’yla müzakere masasına dönmek niyetinde olduğunu söyledi.

Trump, bunun tüm dünya adına çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’ten de övgüyle bahsetti ve onun büyük bir lider olduğunu ve kendisinin uzlaşı ve tansiyonu düşürme konusundaki niyetini de memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret savaşının daha da alevleneceğine dair kararlar ve işaretler üzerine Cuma gününden bu yana tüm dünya piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor.

TRUMP-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Temasları kapsamında Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklayan ABD Başkanı, İran ile de yeni bir nükleer anlaşma imzalanması gerektiğini ve Çin’in ticaret savaşını bitirmek istediğini belirtti.

Bu yıl 45’incisi gerçekleştirilen G7 Zirvesi, Fransa’nın ev sahipliğinde üçüncü gününe başladı. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede ABD Başkanı Donald Trump bugünkü ilk görüşmesini Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanı ile beraber basına demeç veren ABD başkanı, “Uzun zamandır arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Sisi ile burada yan yana bulunmaktan çok mutluyum. Birbirimizi çok iyi anladık. Biliyorsunuz oldukça zorlu biri ama aynı zamanda iyi bir adam” dedi. Mısır Cumhurbaşkanı ile bugün ticaret, askeri meseleler ve dünyada olup biten olayları konuştuğunu belirten Donald Trump, açıklamasında Çin ve İran ile yaşanan krizlere yer verdi.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!
Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini SöylediTrump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini Söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN mısır

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmiyor

Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

Gerginliği yükseltecek hamle: Yeni füze denemesi

Gerginliği yükseltecek hamle: Yeni füze denemesi

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.