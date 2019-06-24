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Trump İran'dan ne istediğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İran’dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” dedi.

Trump İran'dan ne istediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin, Japonya ve İran'a karşı uyarılarda bulundu. Trump, “Çin, petrolün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini ve diğer birçok ülke de aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Neden diğer ülkeler için nakliye rotasını yıllardır sıfır tazminat karşılığında koruyoruz.

Bu ülkelerin hepsi, her zaman tehlikeli bir yolculuk yapan gemilerini korumalı. ABD'nin dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük enerji üreticisi haline gelmesi için orada olması bile gerekmiyor” dedi.

İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “ABD'nin İran'dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” ifadelerini kullandı.

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da İran kıyıları yakınlarında 'Front Altair' ve 'Kokuka Courageous' adlı petrol tankerlerine saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti. Yaşanan olayların ardından İran 20 Haziran'da hava sahasına giren ABD'ye ait askeri bir insansız hava aracını vurmuş, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN

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