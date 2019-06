Trump: “İran ile savaş seçeneği her zaman masada”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları krizde hem savaş seçeneğinin her zaman masada olduğunu vurguladı, hem de barış sinyalleri verdi. Trump, "Eğer isterlerse onlarla çok kısa zamanda yeni anlaşma yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump İran’ın ABD’ye ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürmesinden sonra Tahran ve Washington arasında yükselen tansiyon hakkında açıklamalarda bulundu. İran’ın ABD İHA’sını düşürdükten sonra ABD’nin karşı hamlesinin ne olacağı konusunda Trump, “İran’a ne olduğunu göreceğiz, herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi ise ‘güvercin’ olduğumu söylüyorlar. Doğrusunu bilmek istiyorsanız bence ikisi de değilim. Ben sadece sağduyulu bir insanın ki bu da bu ülke için ihtiyacımız olan şey” ifadesini kullandı.

“New York’ta yaşayan bir çok İranlı arkadaşım var”

İran’ın insansız bir hava aracını düşürmesi üzerine 150 kişinin öldürülmesi fikrini sevmediğini belirten Trump, İran’a yeni yaptırımların yolda olduğunun sinyallerini verdi. Trump, “Biliyorsunuz ben New York kentindenim. New York’ta çok fazla İranlı vardır ve onlar harika insanlar. New York’ta yaşayan bir çok İranlı arkadaşım var. Siz de bir çok İranlı ile tanışmışsınızdır. Onlar çok zekiler, müthiş kalitede insanlar. 150 İranlıyı öldürmek istemiyorum. Anlıyorum, herhangi bir 150 kişiyi kesinlikle gerekli olmadığı sürece öldürmek istemiyorum” şeklinde konuştu.