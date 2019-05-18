Trump: ‘İran Konusunda Ekibimle Sürtüşme İçinde Değilim’

Başkan Donald Trump İran konusunda dış politikada şahin politikalarıyla bilinen danışmanlarıyla sürtüşme yaşadığına ilişkin iddiaları yalanladı. Hem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hem de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için “Harika iş çıkarıyorlar” dedi. Trump bu konuda çıkan haberlerle ilgili olarak medyayı suçladı.
Trump kendisinin danışmanlarıyla arasında sürtüşme yaşadığına ve danışmanlarının kendisini İran’la bir savaşa sürüklediği konusunda endişeli olduğu yönünde medyada çıkan haberler için “saçmalık” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkililer Perşembe günü Trump’ın Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan dahil olmak üzere danışmanlarına İran ile savaşmak istemediğini söylediğini belirtmişti.
Başkan Trump “Basın kendi adamlarıma kızgın olduğumu yazıyor. Ben ekibime kızmıyorum. Ben kendi kararlarımı kendim veririm. Mike Pompeo harika iş çıkarıyor, Bolton da harika iş çıkarıyor” şeklinde konuştu.
Ancak Trump Amerika’nın yurt dışındaki çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağının da altını çizdi.
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran konusunda şahin politika uygulanması gerektiğini savunan isimlerden ve göreve geldiğinden bu yana da Trump yönetimi içinde daha sert bir politika benimsenmesi için yönetime baskı yapıyor.
İran konusunda kendisi de sert bir tavır sergileyen Trump geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Bolton’ı bazen dengelemek zorunda kaldığını söylemişti.
“Telefonun başında bekliyoruz”
Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili “Gerilimi bizim tırmandırdığımız ve çatışma istediğimize ilişkin algıdan rahatsızız. Biz gerilimin düşmesinden yanayız” dedi.
Yetkiliye Bolton ve Pompeo’nun Trump’ı savaşa sürükleme çabası içinde olduğuna ilişkin iddiaları soruldu. Trump yönetimi yetkilisi “Trump’ı herhangi bir yola girmeye zorlamak başarısız bir strateji. Bunun pek çok tanığı var” diye konuştu.
Trump yönetimi yetkilisi John Bolton için de İran konusundaki görüşlerinin açık olduğunu belirtti ancak “Bir yanılsama içinde değil. Başkan’a hizmet ediyor ve bu işi de Başkan’ın politikalarına inandığı için kabul etti ve bu politikaları uyguluyor” şeklinde konuştu.
ABD’li yetkili son dönemde ABD Başkanı Trump’tan İran’a yönelik görüşme çağrıları konusunda Tahran’ın buna hazır olduğuna ilişkin bir sinyal almadıklarını “Henüz değil. Telefonun başında bekliyoruz” sözleriyle ifade etti.
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