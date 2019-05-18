Trump: ‘İran Konusunda Ekibimle Sürtüşme İçinde Değilim’

Başkan Donald Trump İran konusunda dış politikada şahin politikalarıyla bilinen danışmanlarıyla sürtüşme yaşadığına ilişkin iddiaları yalanladı. Hem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hem de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için “Harika iş çıkarıyorlar” dedi. Trump bu konuda çıkan haberlerle ilgili olarak medyayı suçladı.

Trump kendisinin danışmanlarıyla arasında sürtüşme yaşadığına ve danışmanlarının kendisini İran’la bir savaşa sürüklediği konusunda endişeli olduğu yönünde medyada çıkan haberler için “saçmalık” ifadesini kullandı.

ABD’li yetkililer Perşembe günü Trump’ın Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan dahil olmak üzere danışmanlarına İran ile savaşmak istemediğini söylediğini belirtmişti.

Başkan Trump “Basın kendi adamlarıma kızgın olduğumu yazıyor. Ben ekibime kızmıyorum. Ben kendi kararlarımı kendim veririm. Mike Pompeo harika iş çıkarıyor, Bolton da harika iş çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Ancak Trump Amerika’nın yurt dışındaki çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağının da altını çizdi.