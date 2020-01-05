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  4. Trump: İran saldırırsa 52 noktayı hedef alabiliriz

Trump: İran saldırırsa 52 noktayı hedef alabiliriz

05.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD vatandaşlarına veya ABD üslerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda "çok hızlı ve çok sert" yanıt vereceklerini, 52 noktayı hedef aldıklarını söyledi.

Trump: İran saldırırsa 52 noktayı hedef alabiliriz

ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD vatandaşlarına veya ABD üslerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda "çok hızlı ve çok sert" yanıt vereceklerini, 52 noktayı hedef aldıklarını söyledi.

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi bir insansız hava aracıyla öldürmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim yüksek.

İran "ciddi bir intikam" alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump ise İran'ın ABD'ye ait yerleri hedef alma konusunda "çok açık konuştuğunu" söyledi.

Trump hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemli olduğunu belirtti.

Hedeflerin sayısının 52 olmasını ise 1979'daki İslam Devrimi sonrasında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde rehin alınan ABD'lilerin sayısıyla açıkladı.

Trump'ın Twitter'daki bu paylaşımından kısa süre sonra ABD Federal Kütüphaneler Programı'nın internet sitesi hacklendi.

"Bu İran İslam Cumhuriyeti'nden bir mesajdır" başlığının eklendiği sitede şu ifadeler yer aldı:

"Bölgedeki dostlarımızı desteklemeyi bırakmayacağız: Filistin'in ezilen halkı, Yemen'in ezilen halkı, Suriye halkı ve hükümeti, Irak halkı ve hükümeti, Bahreyn'in ezilen halkı, Lübnan ve Filistin'deki gerçek cihatçı direniş, her zaman desteğimizi alacaktır."

*Analiz: Trump caydırıcılı**k istiyor*

Jonathan Marcus, BBC Savunma Muhabiri

İran'ın sert intikam açıklamasının ardından Trump, ortalığı sakinleştirmenin en kolay yolunun İran'ın bir saldırı düzenlemesi durumunda neler olacağını Twitter'da paylaşmak olduğunu düşünmüş olmalı.

Trump'ın tweetleri merak uyandırıcı. Hedef alınan noktaların İran'da 40 yıl önce rehin alınan ABD vatandaşlarının sayısıyla aynı olması da bunun nedenlerinden biri.

Hedefler arasında "İran için önemli kültürel noktaların" da olduğunu açıklaması, İran'ın liderliği, askeri yönetimi ve ekonomik alanları dışında da hedefler belirlendiğini gösteriyor.

Trump bir tür caydırıcılık sağlamak istiyor. Fakat şimdi top, açıkça İran'ın sahasında ve İran'ın buna bir tepki göstermeyeceğini düşünmek kolay değil.

Trump, Tahran ile nükleer anlaşmayı sonlandırmasının ardından birbiriyle çelişen politikalar izledi. Ekonomik baskıyı artırdı, askeri hamlelerle tehdit etti fakat pek bir şey yapmadı. İran ABD'nin insansız hava aracını düşürdüğümde bile harekete geçmedi.

Bunun nedenlerinden biri de Washington'ın Orta Doğu'da askeri müdahaleler yapmaktan yorulmuş olmasıydı.

Trump geç de olsa ABD'nin hasar görmüş caydırıcılığını onarmak istiyor.

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