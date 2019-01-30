HABER

Trump: "İran şimdi ayakta kalmaya çalışıyor, Suriye ve Yemen’den çekiliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın şimdi yalnızca ayakta kalmak için uğraştığını, Suriye ve Yemen’den adamlarını çekmeye başladığını söyledi.Trump, Washington’un İran’ın bölgedeki baskısını durdurmayı başardığını, Ayetullahların şimdi hesaplarını yeniden değiştirdiklerini, ülkede her hafta protesto gösterisi olduğunu belirterek İran’la görüşmekten mutlu olacağını söyledi.Suriye ile ilgili olarak ise Trump, “Suriye çok uzun süre önce kaybedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın şimdi yalnızca ayakta kalmak için uğraştığını, Suriye ve Yemen’den adamlarını çekmeye başladığını söyledi.
Trump, Washington’un İran’ın bölgedeki baskısını durdurmayı başardığını, Ayetullahların şimdi hesaplarını yeniden değiştirdiklerini, ülkede her hafta protesto gösterisi olduğunu belirterek İran’la görüşmekten mutlu olacağını söyledi.
Suriye ile ilgili olarak ise Trump, “Suriye çok uzun süre önce kaybedildi. Bunun yanı sıra orada yapılacak bir iş yok. Orada kum ve ölüm var. Biz zenginlik hakkında konuşmuyoruz. Kum ve ölümden bahsediyoruz. Artık Suriye’de kalma için bir arzum yok” dedi.
Trump, Suriyeli ve İranlı Kürtlerin İran’a petrol satarak Amerika’nın yaptırımlarını ihlal ettiğini söyledi.
Trump, ABD’yi Suriye’ye kendisinin göndermediğini, Suriye’de kalmalarını da istemediğini, Suriye’den çekilmenin 4 ayda mümkün olacağını fakat kesin olarak bilmediğini söyledi.

PARTNERUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayınUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayın
İnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremezİnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktıCHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.