Trump: İran yakında konuşmak isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınında çıkan haberlerin aksine Washington yönetimi içinde İran politikasına ilişkin bir kavga yaşanmadığını söyledi. Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Farklı görüşler dile getirildi. Nihai ve kati kararı ben vereceğim. Bu basit bir süreç. Her kesim, görüş ve talimat göz önünde bulunduruluyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD basınında Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer hükümet üyeleri arasında İran politikalarıyla ilgili çok büyük fikir ayrılıkları olduğu yönünde haberler yer almıştı. Haberlerde muhafazakar politikacıların bile Bolton'ın Trump'ı İran'a savaş açma konusunda ikna etmeye çalıştığı şeklinde açıklamalarda bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Uluslararası barış girişimi çağrısı

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Perşembe günü Bild gazetesine verdiği demeçte, İran konusunda uluslararası bir barış girişimi çağrısı yaptı. Ischinger "Askeri güçlerin sayısında artış, ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumu, sertleşen retorik... Sadece küçük bir kıvılcım veya askeri bir yanlış anlaşma her şeyin patlamasına neden olabilir" uyarısını yaptı. Bu nedenle konuyu uluslararası bir platforma taşımak gerektiğini belirten Ischinger, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Çin ve Rusya gibi anlaşmanın diğer taraflarından gelecek bir görüşme teklifini geri çevirmeden önce iki kez düşüneceğini kaydetti.