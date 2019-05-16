HABER

Trump: İran yakında konuşmak isteyecek

16.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Amerikan medyasında çıkan İran ile ilgili haberlere tepki gösteren Trump, İran'ın yakında ABD ile konuşmak isteyeceğini düşündüğünü söyledi.

Trump: İran yakında konuşmak isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınında çıkan haberlerin aksine Washington yönetimi içinde İran politikasına ilişkin bir kavga yaşanmadığını söyledi. Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Farklı görüşler dile getirildi. Nihai ve kati kararı ben vereceğim. Bu basit bir süreç. Her kesim, görüş ve talimat göz önünde bulunduruluyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD basınında Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer hükümet üyeleri arasında İran politikalarıyla ilgili çok büyük fikir ayrılıkları olduğu yönünde haberler yer almıştı. Haberlerde muhafazakar politikacıların bile Bolton'ın Trump'ı İran'a savaş açma konusunda ikna etmeye çalıştığı şeklinde açıklamalarda bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Uluslararası barış girişimi çağrısı

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Perşembe günü Bild gazetesine verdiği demeçte, İran konusunda uluslararası bir barış girişimi çağrısı yaptı. Ischinger "Askeri güçlerin sayısında artış, ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumu, sertleşen retorik... Sadece küçük bir kıvılcım veya askeri bir yanlış anlaşma her şeyin patlamasına neden olabilir" uyarısını yaptı. Bu nedenle konuyu uluslararası bir platforma taşımak gerektiğini belirten Ischinger, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Çin ve Rusya gibi anlaşmanın diğer taraflarından gelecek bir görüşme teklifini geri çevirmeden önce iki kez düşüneceğini kaydetti.

Wolfgang Ischinger "Trump hükümetinde ve Amerikan Kongresi'nde çok farklı görüşler olduğu aşikar. Çoğu kişi Basra Körfezinde binlerce Amerikan askerinin katılacağı silahlı bir çatışma istemiyor. Bu diplomasi için bir şans, belki de nükleer anlaşmayı kurtarmak için sonuncusu" şeklinde konuştu. Ischinger bunun için Almanya ve Avrupa'nın nükleer anlaşmanın korunması ihtiyacını, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını açık bir şeklide ortaya koyması gerektiğini belirtti. "Görüşmelerin kritik konuları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Örneğin balistik füzeler, terör finansmanı, insan hakları, İsrail'in tutumu" dedi.

Körfezde gerilim

Basra Körfezi'nde durum ABD-İran gerilimi nedeniyle fazlasıyla gergin. Washington, ABD veya müttefiklerinin yapılanmalarına olası saldırı gerekçesiyle bir uçak gemisi ve bir stratejik bombacı birliğini Orta Doğu'ya gönderdi. Trump, İran'ın nükleer bomba üretimine devam ettiğini, Ortadoğu ve Basra Körfezi'ni istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ve terörü desteklediğini savunuyor.

Tahran yönetimi geçen Çarşamba, Trump'ın bir yıl önce tek taraflı ilan ettiği nükleer anlaşmadan "kısmen çekilme" girişimini başlattıklarını duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmanın diğer taraflarına ise 60 gün ek süre tanıdıklarını açıklamıştı."

dpa, BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Amerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha ÖldüAmerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha Öldü
Venezuela Hükümet ve Muhalafet Temsilcileri Norveç'te Biraraya GeliyorlarVenezuela Hükümet ve Muhalafet Temsilcileri Norveç'te Biraraya Geliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.