Trump: ‘İran’a Ait İnsansız Hava Aracını Düşürdük’

Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Olay, ABD ve İran arasında son dönemde iyice dozu artan gerilimin yeni bir halkasını oluşturuyor. İran da birkaç hafta önce bir Amerikan insansız hava aracını düşürmüş, Trump yönetimi askeri misillemeden son anda vazgeçmişti.

Beyaz Saray’da konuyla ilgili açıklama yapan Trump, İran’ı “provokatif ve düşmanca” bir eylem sergilemekle suçladı ve ABD’nin savunma amaçlı karşılık verdiğini belirtti.

Trump, Amerikan donanmasına ait USS Boxer adlı savaş gemisinin, İran insansız hava aracının gemiye yaklaşık 1 kilometre mesafeye yaklaşması ve geri çekilmesi yönündeki uyarılara kulak asmamasının ardından savunma amaçlı harekete geçtiğini kaydetti.

Başkan Trump, “ABD, personelimizi, tesislerimizi ve çıkarlarımızı koruma hakkını saklı tutmaktadır ve tüm ülkeleri İran’ın deniz trafiği ve küresel ticaret özgürlüğünü sekteye uğratma girişimlerini kınamaya çağırmaktadır” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da olayın yerel saatle saah 10’da uluslararası sularda, Boxer gemisi Basra Körfezi’ne doğru ilerlerken meydana geldiğini bildirdi.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, “Sabit kanatlı bir insansız hava sistemi Boxer’a yaklaştı ve tehdit oluşturacak bir mesafeye geldi. Geminin güvenliği ve mürettebatının güvenliği için araca karşı savunma amaçlı harekete geçildi” dedi.

