WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel bir çatışma durumunda İran'a Amerikan askeri gönderilmesini düşünmediklerini belirterek, "Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız." dedi.

Amerikan Fox Business kanalına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, muhtemel bir ABD-İran çatışmasında sahaya asker göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

İran'a karşı her anlamda üstün olduklarını ifade eden Trump, artan ABD-İran gerilimi karşısında bir savaşa girmek istemediklerini dile getirdi.

Muhtemel bir çatışma durumunda Amerikan askerlerinin pozisyonunun ne olacağına ilişkin bir soruya Trump, "Sahada asker olmasından bahsetmiyorum. Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız." şeklinde yanıt verdi.

Trump ayrıca, 100 milyon dolardan fazla değeri olan ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinden sonra İran'a saldırı kararı vermemesinin "nazik bir davranış" olarak nitelendirdi.