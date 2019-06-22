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Trump: 'İran'a Karşı Askeri Seçenek Hala Masada'

22.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, İran’a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu açıkladı. Maryland eyaletinde bulunan Camp David’deki yazlığına geçmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, burada İran kriziyle ilgili toplantılar düzenleyeceğini ve yarın Washington’a döneceğini bildirdi

Trump: 'İran'a Karşı Askeri Seçenek Hala Masada'

Başkan Donald Trump, İran’a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu açıkladı. Maryland eyaletinde bulunan Camp David’deki yazlığına geçmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, burada İran kriziyle ilgili toplantılar düzenleyeceğini ve yarın Washington’a döneceğini bildirdi.

ABD ve İran son iki günde neredeyse çatışma aşamasına geldi. İran önceki gün bir insansız Amerikan askeri keşif uçağını vurmuş, ABD ise misilleme saldırısı düzenleme kararı almıştı. Ancak Trump dün attığı Twitter mesajında, misilleme saldırısının orantısız olacağını ve çok fazla insanın ölümüne yol açacağını savunarak, saldırıdan son anda vazgeçtiğini yazmıştı.

Öte yandan İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdi. Tahran hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’ye ait insansız hava araçlarına üs sağlamasını eleştirdi.

Resmi İRNA haber ajansı, İran’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden yabancı güçlerin üslenmesine olanak sağlanmasına hoşgörü göstermeyeceğini bildirdi.

ABD ise, RQ-4A Global Hawk tipi İHA’nın, Tahran’ın iddia ettiği gibi İran hava sahasında değil Hürmüz Boğazı’na ait uluslararası sular üzerinde vurulduğunu savunuyor. 100 milyon dolarlık İHA’nın kanat genişliği neredeyse bir Boeing 737 yolcu uçağı kadar büyük.

İHA’nın İran Devrim Muhafızları’nca vurulması, zaten bölgede gerginliğin arttığı günlerde iki ülkeyi çatışma aşamasına getirmişti. Olay aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin ABD’ye askeri anlamda ilk saldırısı oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Avam Kamarası üyesi Andrew Murrison’ın, İran’a gerginliği düşürme çağrısında bulunmak üzere Tahran’a gittiğin açıkladı.

Amerika’nın geçen yıl İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek yanlı çekilmesi ve bunun ardından Tahran’a yeni yaptırımlar uygulamasının ardından bölgede gerginlik aşamalı olarak yükselmeye başlamıştı.

İran da bir süre önce anlaşma kurallarını ihlal ederek zenginleştirdiği uranyum miktarını dört kat arttırma kararı aldı. Tahran hükümeti, Avrupa’nın yaşanan anlaşmazlığa bir çözümle bulamaması durumunda 7 Temmuz’da zenginleştirdiği uranyumu askeri düzeye çıkarmakla tehdit ediyor.

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