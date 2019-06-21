Trump İran'a saldırıdan son anda vazgeçti

Trump kararına gerekçe olarak "orantısız bir cevap" olmasını gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump, kendilerine ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından İran'a yönelik askeri saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını ancak operasyonu son anda durdurduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, saldırıdan on dakika önce operasyonu iptal etme kararı aldığını yazdı. Trump, saldırı düzenlemesi halinde 150 kişinin yaşamını yitirmesinin tahmin edildiğini, düşürülen İHA'ya karşı bunun "orantısız bir cevap" olacağı için de bu kararı aldığını ifade etti. Trump mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Acelem yok. Ordumuz yeniden inşa edildi ve hazır, açık ara dünyanın en iyisi"

"Yaptırımlar ısırıyor ve dün gece yenileri eklendi" yazan Trump, Tahran'a yönelik yaptırımların devreye gireceğini de duyurdu.

Trump’ın açıklaması öncesinde de New York Times gazetesi Başkan Trump’ın İran hedeflerine yönelik bir misilleme saldırısına onay verdiğini, ancak daha sonra bu karardan vazgeçtiğini yazmıştı.