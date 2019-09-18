ABD Başkanı Doland Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a yaptımları "belirgin şekilde" ağırlaştıracaklarını açıkladı.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e daha da ağırlaştırılmış yaptırımları uygulaması için talimat verdiğini belirtti. Trump'ın açıklaması, Tahran yönetiminin alışıldık olmayan bir şekilde doğrudan Washington yönetimine gönderdiği açıklamanın üzerine geldi. Tahran yönetimi yazılı açıklamada, ABD'nin suçlamalarını geri çevirerek, Suudi Arabistan'daki saldırılardan sorumlu olmadığını belirtmişti.

Trump'ın Tahran yönetimine yönelik ek yaptırımlarının içeriği ise henüz bilinmiyor. geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilen ABD, İran'a yaptırım uygulamaya da başlamıştı. Bu yaptırımlar özellikle de İran'ın petrol sektörünü hedef alıyor.

Trump saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada önce İran'a askeri bir müdahale yapacakları tehdidinde bulunmuş ancak ardından İran ile böylesi bir gerilimden kaçınmaktan yana olduğunu belirtmişti.