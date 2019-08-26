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Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini Söyledi

26.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

G7 zirvesi için Fransa’da bulunan Amerika Başkanı Donald Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve İran’da bir rejim değişikliği isteği içerisinde olmadığını söyledi

Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini Söyledi

G7 zirvesi için Fransa’da bulunan Amerika Başkanı Donald Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve İran’da bir rejim değişikliği isteği içerisinde olmadığını söyledi. Trump ayrıca İranlıların yaşamaya mecbur bırakıldıkları durumunsa kabul edilemez olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in G7 zirvesine davet edilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Amerika Başkanı Trump, Zarif’le görüşü görüşmeyeceğine dair sorulara da şu an bu şekilde bir karşılaşma için erken olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, şu an Zarif’le görüşmek istemediğini de belirtti.

Çin’le Amerika arasındaki ticaret savaşı konusuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, Çin’in yeniden Amerika’yla müzakere masasına dönmek niyetinde olduğunu söyledi. Trump, bunun tüm dünya adına çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’ten de övgüyle bahsetti ve onun büyük bir lider olduğunu ve kendisinin uzlaşı ve tansiyonu düşürme konusundaki niyetini de memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret savaşının daha da alevleneceğine dair kararlar ve işaretler üzerine Cuma gününden bu yana tüm dünya piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor.

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