Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

Trump amaçlarının İran'da rejim değişikliği olmadığını söyledi.G7 zirvesi kapsamında Biarritz kentinde olan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in zirveye sürpriz ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı, Tahran ile Washington arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Fransa'nın, resmi davetli olmayan İran Dışişleri Bakanı'nın katılım göstermesinin kendisini şaşırtmadığını ifade etti.

Zarif ile zirvede görüşmek istemediğini belirten Trump, Zarif'in zirveye geleceği konusunda Macron'un öncesinde kendisini bilgilendirdiğini ifade etti. Trump, İran ile nükleer anlaşma nedeniyle süren krizde güçlü bir İran görmek istediklerini ve niyetlerinin İran'da bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti.

Tahran yönetimiyle yaşanan nükleer kriz ve yaptırımlara atıfta bulunan Trump, Tahran'ın istemesi durumunda İran'ın yeniden nasıl zengin ve iyi olabileceğine baktıklarını belirtti. ABD Başkanı, İran halkının hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıkları şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.