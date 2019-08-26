HABER

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

26.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyaretinden kısa bir süre önce bilgilendirildiğini söyledi.

Trump amaçlarının İran'da rejim değişikliği olmadığını söyledi.G7 zirvesi kapsamında Biarritz kentinde olan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in zirveye sürpriz ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı, Tahran ile Washington arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Fransa'nın, resmi davetli olmayan İran Dışişleri Bakanı'nın katılım göstermesinin kendisini şaşırtmadığını ifade etti.

Zarif ile zirvede görüşmek istemediğini belirten Trump, Zarif'in zirveye geleceği konusunda Macron'un öncesinde kendisini bilgilendirdiğini ifade etti. Trump, İran ile nükleer anlaşma nedeniyle süren krizde güçlü bir İran görmek istediklerini ve niyetlerinin İran'da bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti.

Tahran yönetimiyle yaşanan nükleer kriz ve yaptırımlara atıfta bulunan Trump, Tahran'ın istemesi durumunda İran'ın yeniden nasıl zengin ve iyi olabileceğine baktıklarını belirtti. ABD Başkanı, İran halkının hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıkları şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zarif'in ziyareti

Zarif de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından aynı akşam Fransa'dan ayrıldı. Zarif'in katılımı, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya ilişkin krizi çözmek hedefiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmauelle Macron'un inisiyatifiyle gerçekleşti. Nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan Fransa, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği anlaşmayı kurtarmak istiyor. ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik daha önce uyguladığı yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Zarif'in Pazar günü resmi etkinliklere katılmadığı sadece Macron, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman ile İngiliz dış politika danışmanları ile görüştüğü bilgisi verildi.

Johnson yine 31 Ekim'i işaret etti

Hafta sonu devam eden zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya geldi. Johnson görüşmede, bir kez daha ülkesinin her şartta 31 Ekim'de AB'den çıkacağını belirtti. Johnson ayrıca, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den çıkabilme ihtimalini eleştirenlere atıfla anlaşmayla çıkmaktan yana olduğunu ifade etti.

Zirvede iki gün boyunca eşitsizlikle mücadele, uluslararası ekonomi ve güvenlik gibi konularda görüşmeler yapıldı. G7 üyelerinin özellikle de Trump ile yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ortak bir kapanış metninde zorlandıkları bildiriliyor. Üyelerin metinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir metin hazırlayacakları belirtildi.

DW/dpa,AFP, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!
Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini SöylediTrump İran'da Rejim Değişikliği İstemediğini Söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

Gerginliği yükseltecek hamle: Yeni füze denemesi

Gerginliği yükseltecek hamle: Yeni füze denemesi

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.