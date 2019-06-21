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Trump İran'ı Vurmaktan Son Anda Vazgeçti İddiası

21.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı emrini vermekten son anda vazgeçerek Tahran yönetimine Umman üzerinden mesaj yolladığı iddia ediliyor

Trump İran'ı Vurmaktan Son Anda Vazgeçti İddiası

İranlı yetkililer Reuters Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’a Umman üzerinden mesaj gönderdiğini söylediler. Mesajda, Amerika’nın saldırı hazırlığında olduğu uyarısında da bulunduğu ifade ediliyor.

Söz konusu açıklamanın, Reuters Haber Ajansı’na İranlı yetkililer tarafından Amerikan New York Times gazetesinin Trump’ın İran’a saldırıyı onayladığı şeklindeki haberinden hemen sonra yapıldığına dikkat çekiliyor.

Ajansa konuşan bir İranlı yetkili, “Mesajında Trump, İran’la savaşa karşı olduğunu ve çeşitli konuları Tahran’la görüşmek istediğini söylüyor. Trump, diyalog konusunda kısa sürede yanıt beklediğini belirtiyor ancak bu konudaki karar dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e ait” açıklamasını yaptı.

Bir başka yetkili de “Biz dini liderin diyaloğa karşı olduğunu söyledik ancak yine de karar vermesi için mesajı ona ileteceğiz. Buna karşın Ummanlı yetkililere İran’a yönelik bir saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağını da anlattık” dedi.

Körfezde petrol tankerlerinin vurulmasıyla yükselen tansiyon, İran’ın Amerika’ya ait bir insansız hava aracını düşürmesiyle zirveye ulaştı. Bu durum iki ülkenin askeri anlamda karşı karşıya gelmesine yönelik senaryolara dair endişeleri arttırdı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikan savaş uçakları ve gemiler olası bir saldırı için gerekli poziyonu almışlar ve emir bekliyorlardı.

Haberde olası bir saldırıda İran’ın radar sistemleri ve füze bataryalarının hedef alınacağı iddia edildi.

Hatta öyle ki sivil kayıpların olmaması için saldırının günün erken saatlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Donald Trump’ın vur emri vermekten neden son anda vazgeçtiği konusunda bir bilginin bulunmadığı ifade ediliyor.

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