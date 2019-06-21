Trump İran'ı Vurmaktan Son Anda Vazgeçti İddiası

İranlı yetkililer Reuters Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’a Umman üzerinden mesaj gönderdiğini söylediler. Mesajda, Amerika’nın saldırı hazırlığında olduğu uyarısında da bulunduğu ifade ediliyor.

Söz konusu açıklamanın, Reuters Haber Ajansı’na İranlı yetkililer tarafından Amerikan New York Times gazetesinin Trump’ın İran’a saldırıyı onayladığı şeklindeki haberinden hemen sonra yapıldığına dikkat çekiliyor.

Ajansa konuşan bir İranlı yetkili, “Mesajında Trump, İran’la savaşa karşı olduğunu ve çeşitli konuları Tahran’la görüşmek istediğini söylüyor. Trump, diyalog konusunda kısa sürede yanıt beklediğini belirtiyor ancak bu konudaki karar dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e ait” açıklamasını yaptı.

Bir başka yetkili de “Biz dini liderin diyaloğa karşı olduğunu söyledik ancak yine de karar vermesi için mesajı ona ileteceğiz. Buna karşın Ummanlı yetkililere İran’a yönelik bir saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağını da anlattık” dedi.