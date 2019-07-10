Trump İran'ı yaptırımları sertleştirmekle tehdit etti

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun toplantısından da nükleer anlaşmanın geleceği ile ilgili bir uzlaşma çıkmadı.Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun (UAEK) Viyana'daki merkezinde Çarşamba günü İran'ın nükleer programıyla ilgili olağanüstü bir toplantı düzenlenirken ABD Başkanı Doland Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili paylaşımlar yaptı. Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların "önemli ölçüde sertleştirileceği" tehdidinde bulunarak "İran'ı uzun zamandan beri gizlice uranyum zenginleştirmekle" suçladı.

UAEK'da İran ve uluslararası toplum arasında imzalanan 2015 tarihli nükleer anlaşmanın geleceği ilgili düzenlenen toplantıda da ABD'li yetkililer Tahran'a eleştiriler yöneltti. ABD'nin UAEK nezdindeki büyükelçisi Jackie Wolcott, "İran'ın nükleer sorunla ilgili mevcut pozisyonu, sorunun giderilmesi yerine açıkça gerilimi tırmandırmayı hedef alıyor" şeklinde konuştu. Wolcott, ayrıca İran'a anlaşmadan kısmen çıkma kararını da geri alması çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye önceki gün yazdığı mektupta, "anlaşmanının tarafları, özellikle de ABD, yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın anlaşmadan kısmen çıkacağı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağı" tehdidinde bulunmuştu.