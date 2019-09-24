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Trump: 'İran'ın kana susamışlığına hiçbir ülke yardım etmemeli. İran'ın tehditkar davranışları sürdükçe yaptırımlar kalkmayacak, artacak'

24.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Trump: 'İran'ın kana susamışlığına hiçbir ülke yardım etmemeli. İran tehditkar davranışlarını sürdürdükçe yaptırımlar kaldırılmayacak, daha da artacak'

Trump: 'İran'ın kana susamışlığına hiçbir ülke yardım etmemeli. İran'ın tehditkar davranışları sürdükçe yaptırımlar kalkmayacak, artacak'

Trump: 'İran'ın kana susamışlığına hiçbir ülke yardım etmemeli. İran tehditkar davranışlarını sürdürdükçe yaptırımlar kaldırılmayacak, daha da artacak'

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