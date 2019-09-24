Trump: 'İran'ın kana susamışlığına hiçbir ülke yardım etmemeli. İran'ın tehditkar davranışları sürdükçe yaptırımlar kalkmayacak, artacak'

Trump: '\u0130ran'\u0131n kana susam\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131na hi\u00e7bir \u00fclke yard\u0131m etmemeli. \u0130ran tehditkar davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fck\u00e7e yapt\u0131r\u0131mlar kald\u0131r\u0131lmayacak, daha da artacak'\u0130stanbul'da deh\u015fet anlar\u0131! Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na vatanda\u015flar ko\u015ftuTrump: '\u0130ran'\u0131n n\u00fckleer silah sahibi olmas\u0131na asla izin verilmemeli. T\u00fcm \u00fclkeler \u0130ran konusunda harekete ge\u00e7mekle y\u00fck\u00fcml\u00fc'Trump k\u00fcrs\u00fcde resti \u00e7ekti: Yapt\u0131r\u0131mlar s\u00fcrecek!
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