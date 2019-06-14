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Trump, İran’ın tanker saldırısı açıklamalarını reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine düzenlenen saldırıyla bir alakaları olmadığı yönündeki açıklamalarını reddetti.ABD Başkanı Donald Trump İran’ın, dün sabah saatlerinde Umman Denizi’ndeki 2 petrol tankerine yönelik saldırıların arkasında olmadığına dair yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine düzenlenen saldırıyla bir alakaları olmadığı yönündeki açıklamalarını reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump İran’ın, dün sabah saatlerinde Umman Denizi’ndeki 2 petrol tankerine yönelik saldırıların arkasında olmadığına dair yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Tahran yönetiminin açıklamalarını reddeden Trump ABD basınına yaptığı açıklamada, “İran yaptı, siz de onların yaptığını biliyorsunuz çünkü gemileri gördünüz” ifadelerini kullandı.
ABD ordusu tarafından dün gece paylaşılan videolara işaret ederek saldırının İran tarafından yapıldığına emin olduğunu belirten Trump, “Boğaz’daki güvenliğin sağlanmış olduğundan emin olmaktan sorumluyuz ve saldırılan tankerlerdeki mürettebatı en kısa süre içerisinde de kurtardık” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin Umman Denizi’nde iki petrol gemisine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak acele ettiğini ifade ederek, “ABD’nin bu aceleci suçlaması B timinin yeni bir alternatif üzerinde hareket ettiğini gösteriyor” demişti.
Saldırılardan sonra açıklama yapmış olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Washington’un İran’ı suçlu bulduğunu belirterek, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” ifadelerini kullanmıştı.

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