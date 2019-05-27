Trump: 'İran'la Nükleer Anlaşma Mümkün'

İran’la nükleer programı konusunda anlaşmanın mümkün olduğunu söyleyen Trump, diğer taraftan İran’ın Ortadoğu’da düzenlediği bir dizi saldırıyı kontrol altına aldığını savunduğu ekonomik yaptırımları övdü.
Trump, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Şinzo Abe’yle düzenlenen ortak basın toplantısında “Ben İran’ın anlaşma yapmak istediğine gerçekten inanıyorum ve bu onlar için çok akıllıca olur. Bence bunun olması mümkün” ifadelerini kullandı.
İran’ın aynı lider kadrosuyla büyük bir ülke olma şansı olduğunu söyleyen Trump, “Rejimi değiştirmek istemiyoruz, yalnızca nükleer silah istemediğimizi anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İran körfezindeki petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar İran ve ABD arasında gerilimin yükselmesine neden olmuştu. Tahran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’ın önde gelen mütefiki Washington, saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu. İran ise suçlamaları reddediyor.
ABD, Ortadoğu’ya uçak gemisi ve saldırı araçları göndermiş, körfez bölgesine 1500 ek asker sevk edileceğini açıklamıştı. Bu açıklama İran’la çatışma çıkabileceği kaygılarına neden olmuştu.
Trump’ın bu açıklamasından önce Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cumartesi günü ABD’nin İran’ın oluşturduğu tehditler konusunda çok ciddi ve kapsamlı istihbarat edindiğini bildirmiş ancak ayrıntıya girmemişti.
Japonya televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe’nin Haziran ortasında Tahran’a gideceğini bildirdi.
Bu haberin üzerine Trump, Japonya liderine İran konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Abe ise Ortadoğu’da barış ve istikrarın Japonya, Amerika ve uluslararası topluluk için aynı derecede önemli olduğunu söyledi.
Trump geçen yıl ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyarak Tahran’ın ham petrol satışını engelleyip ekonomisini darboğaza sokmayı hedeflemişti.
ABD yaptırımlarından önce Japonya Tahran’dan petrol satın alan ülkelerin başında geliyordu.
Özellikle İran konusunda şahin görüşleriyle bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait tankerlere, Suudi Arabistan’da bir petrol tesisine ve Bağdat’ta diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye düzenlediği saldırıları İran’la ilgili “kaygı göstergesi” olarak değerlendirdi.
İran ise suçlamaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin askeri ve ekonomik saldırılara karşı kendisini savunacağını söyledi.
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