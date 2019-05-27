Trump: 'İran'la Nükleer Anlaşma Mümkün'

İran’la nükleer programı konusunda anlaşmanın mümkün olduğunu söyleyen Trump, diğer taraftan İran’ın Ortadoğu’da düzenlediği bir dizi saldırıyı kontrol altına aldığını savunduğu ekonomik yaptırımları övdü.

Trump, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Şinzo Abe’yle düzenlenen ortak basın toplantısında “Ben İran’ın anlaşma yapmak istediğine gerçekten inanıyorum ve bu onlar için çok akıllıca olur. Bence bunun olması mümkün” ifadelerini kullandı.

İran’ın aynı lider kadrosuyla büyük bir ülke olma şansı olduğunu söyleyen Trump, “Rejimi değiştirmek istemiyoruz, yalnızca nükleer silah istemediğimizi anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İran körfezindeki petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar İran ve ABD arasında gerilimin yükselmesine neden olmuştu. Tahran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’ın önde gelen mütefiki Washington, saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu. İran ise suçlamaları reddediyor.

ABD, Ortadoğu’ya uçak gemisi ve saldırı araçları göndermiş, körfez bölgesine 1500 ek asker sevk edileceğini açıklamıştı. Bu açıklama İran’la çatışma çıkabileceği kaygılarına neden olmuştu.