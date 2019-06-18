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‘Trump İran’la Savaş İstemiyor’

18.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

CENTCOM’da konuşan Pompeo, “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor ama bölgedeki çıkarlarımızı savunmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi

‘Trump İran’la Savaş İstemiyor’

ABD ve İran arasında gerilimin yüksek seyrettiği ve Amerika’nın bölgeye bin takviye asker gönderme kararı aldığı bir sırada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Florida’daki karargahını ziyaret etti. CENTCOM’da konuşan Pompeo, “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor ama bölgedeki çıkarlarımızı savunmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo’nun CENTCOM’da yapacağı toplantının gündem maddesi bölgesel güvenlik tehditleri ve devam eden operasyonlar olarak belirtilmişti. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Pompeo’nun Florida ziyaretinin daha önceden planlandığını ve geçen hafta iki tankere yönelik saldırının bir sonucu olarak düzenlenmediğini kaydetmişti.

CENTCOM’un Florida/Tampa’daki merkezindeki konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasını sürdüreceğini vurguladı. Mike Pompeo, Başkan Trump’ın İran’la savaş istemediğini, Amerika’nın saldırganlığı caydırmayı amaçladığını belirtti. “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor. Bölgedeki Amerikan çıkarlarını korumak için gereken şeyleri yaparken bu mesajı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“İran konusunda ABD ordusuyla aynı çizgide olduğumuzdan emin olmak istedik”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Washington’da Pentagon’da askeri yetkililerle görüşmek yerine CENTCOM’un Florida’daki merkezine giderek orada temaslarda bulunmasını, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran konusunda ABD ordusuyla aynı çizgide olduğundan emin olmak istediği” sözleriyle açıkladı.

Pompeo’nun CENTCOM ziyareti, Pentagon’un geçtiğimiz hafta Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutması ve bu yönde önemli bir delil olduğunu savunduğu yeni fotoğrafları yayınlamasının ardından geldi. CENTCOM ABD’nin Ortadoğu’daki askeri operasyonlarından sorumlu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın yayınladığı bir dizi fotoğrafta İran Devrim Muhafızları’nın bir tekne içinde hasar görmüş tankere infilak etmemiş bir mayını çıkarmak üzere yaklaştığı görülüyor. Bu fotoğrafların yayınlanmasının ardından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Beyaz Saray ile yapılan istişarenin ardından Ortadoğu’ya bin takviye asker gönderilmesi kararını onayladığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı: “Balistik füzelerimiz denizdeki gemileri vurabilir”

İran ordusunun elit birliği olarak adlandırılan İran Devrim Muhafızları’ndan da sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Huseyin Selami, İran televizyonlarında yayınlanan konuşmasında İran’ın balistik füzelerinin denizdeki uçak gemilerini vurabileceğini savundu.

Reuters haber ajansının aktardığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı “Bu füzeler denizdeki uçak gemilerini tam isabetle vurabilir. Yerli üretim olan bu füzelerin imha edilmesi ve başka füzeler tarafından vurulması zor” ifadelerini kullandı. İranlı komutan İran’ın balistik füze teknolojisinin Ortadoğu’da güç dengelerini değiştirdiğini savundu.

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