‘Trump İran’la Savaş İstemiyor’

ABD ve İran arasında gerilimin yüksek seyrettiği ve Amerika’nın bölgeye bin takviye asker gönderme kararı aldığı bir sırada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Florida’daki karargahını ziyaret etti. CENTCOM’da konuşan Pompeo, “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor ama bölgedeki çıkarlarımızı savunmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo’nun CENTCOM’da yapacağı toplantının gündem maddesi bölgesel güvenlik tehditleri ve devam eden operasyonlar olarak belirtilmişti. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Pompeo’nun Florida ziyaretinin daha önceden planlandığını ve geçen hafta iki tankere yönelik saldırının bir sonucu olarak düzenlenmediğini kaydetmişti.

CENTCOM’un Florida/Tampa’daki merkezindeki konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasını sürdüreceğini vurguladı. Mike Pompeo, Başkan Trump’ın İran’la savaş istemediğini, Amerika’nın saldırganlığı caydırmayı amaçladığını belirtti. “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor. Bölgedeki Amerikan çıkarlarını korumak için gereken şeyleri yaparken bu mesajı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.