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"Trump ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Hepimiz Donald Trump'ın ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışmasından şoke olduk. Önce Kudüs, şimdi Golan"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasının İslam ülkeleri arasında şok etkisi oluşturduğunu belirtti.

Zarif, İstanbul'da düzenlenen Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'yla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'de İİT bakanları olarak hepimiz Christchurch'de Müslümanlara yönelik barbarca terör saldırısını kınadık. Batı'daki ırkçılık ve İslamofobiye karşı birlik içinde hareket etmeyi amaçlıyoruz."

ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" açıklamasına da tepki gösteren Zarif, "Hepimiz Donald Trump'ın ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışmasından şoke olduk. Önce Kudüs, şimdi Golan." ifadelerini kullandı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif golan İRAN

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